Η μουσική ως «φάρμακο» για τους πνεύμονες – νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το τραγούδι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση για άτομα με σοβαρές πνευμονοπάθειες. Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Πνευμονολογικό Συνέδριο στο Άμστερνταμ, εξειδικευμένα προγράμματα ομαδικού τραγουδιού βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και μειώνουν τα συμπτώματα ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και διάμεση πνευμονοπάθεια (ILD).

Η δύσπνοια αποτελεί ένα από τα πιο συχνά και εξουθενωτικά συμπτώματα, επηρεάζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως. Όπως εξηγεί η καθηγήτρια Natasha Smallwood από το Monash University της Μελβούρνης, «οι διαθέσιμες θεραπείες είναι περιορισμένες και πολλές φορές δεν επαρκούν για να ανακουφίσουν τους ασθενείς».

Η μελέτη SINFONIA

Η έρευνα βασίστηκε στο πρόγραμμα SINFONIA, μια τυχαία ελεγχόμενη μελέτη που θεωρείται «χρυσό πρότυπο» στην ιατρική. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν διαδικτυακές ομαδικές συνεδρίες τραγουδιού διάρκειας 90 λεπτών, μία φορά την εβδομάδα για 12 εβδομάδες, με ασκήσεις αναπνοής, τραγούδι γνωστών κομματιών και κοινωνική αλληλεπίδραση.

Από τους 101 συμμετέχοντες (64 με ΧΑΠ και 37 με ILD), οι 50 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τραγουδιού, ενώ οι υπόλοιποι συνέχισαν με τη συνήθη ιατρική φροντίδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

Η ποιότητα ζωής τους ήταν κατά μέσο όρο 7,4 μονάδες υψηλότερη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις σημειώθηκαν σε δραστηριότητες που περιορίζονταν από σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα.

Τα οφέλη ήταν εντονότερα σε όσους συμμετείχαν τουλάχιστον σε 8 από τις 12 συνεδρίες.

Σημαντική ανταπόκριση είχαν οι γυναίκες, τα άτομα με άγχος ή κατάθλιψη, καθώς και όσοι δεν είχαν προηγουμένως συμμετάσχει σε πνευμονική αποκατάσταση.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το τραγούδι βελτιώνει τον έλεγχο της αναπνοής, ενισχύει τη διάθεση και προσφέρει κοινωνική στήριξη. «Το πώς το τραγούδι επηρεάζει τους ασθενείς μπορεί να διαφέρει, αλλά το σίγουρο είναι ότι τα οφέλη είναι υπαρκτά», σημείωσε η Δρ. Smallwood.

Συμπέρασμα

Η μελέτη SINFONIA είναι η πρώτη του είδους της παγκοσμίως και ενισχύει την άποψη ότι οι μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση σε χρόνιες παθήσεις.

Όπως υπογράμμισε ο Δρ. Apostolos Bossios από το Karolinska Institutet, «ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και διάμεση πνευμονοπάθεια αντιμετωπίζουν μόνιμες δυσκολίες στην αναπνοή που δεν μπορούν να θεραπευτούν. Χρειαζόμαστε νέες στρατηγικές για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι το τραγούδι μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης».

ygeiamou.gr