Περίπου 5.000 συνάνθρωποι μας οι οποίοι χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι στις διακινήσεις τους αισθάνονται πλήρη απογοήτευση για την καταπάτηση της νομοθεσίας κυρίως από ιδιοκτήτες κτηρίων (από εστιατόρια μέχρι και ξενοδοχεία) που δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά αλλά και την ατιμωρησία η οποία ευνοεί τη διαιώνιση της υφιστάμενης κατάστασης.

Ακριβώς επειδή φαίνεται πως η αδιαφορία των εμπλεκομένων έχει ξεπεράσει κάθε όριο, οι χρήστες τροχοκαθισμάτων απαιτούν όπως νομοθετηθεί η έκδοση εξωδίκου σε όσους επιχειρηματίες δεν διασφαλίζουν πρόσβαση σε όσους αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και θέτουν τη Βουλή προ των ευθυνών της.

Ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρης Λαμπριανίδης, ανέφερε στον «Φ», πως παρ’ όλον ότι από το 1999 όχι μόνο τα νέα κτήρια αλλά και τα υφιστάμενα που αλλάζουν χρήση έπρεπε να διαθέτουν πρόσβαση για ανάπηρους, σε πολλές περιπτώσεις κάτι τέτοιο δεν ισχύει, με αποτέλεσμα οι παραπληγικοί να είναι αποκλεισμένοι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο και ειδικότερα με τον κανονισμό 61Η πρέπει να διασφαλίζεται η πρóσβαση και η ασφαλής χρήση στα κτήρια απó óλα τα άτοµα, περιλαµβανοµένων των ατóµων µε αναπηρία και των ατóµων µε µειωµένη κινητικóτητα.

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο και τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών ζητώντας την έγκριση νομοθεσίας με βάση την οποία να προνοείται «εξώδικο πρόστιμο για παραβάσεις της νομοθεσίας για προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες σε τροχοκάθισμα στα κτήρια».

Όπως εξηγείται στην επιστολή, την οποίαν υπογράφει ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών, μέλη της «συχνά κινδυνεύουν στην προσπάθεια τους να συμμετέχουν στη ζωή, όπως όλοι οι άνθρωποι, επειδή οι τοπικές Αρχές δεν διασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας για προσβασιμότητα στα κτήρια».

Ερωτηθείς σχετικά από τον «Φ» ανέφερε, πως δεν είναι σχήμα λόγου ότι κινδυνεύουν παραπληγικοί και πρόσθεσε, πως τέτοια ζητήματα δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, επειδή άτομα τα οποία έτυχε να κινδυνεύσουν δεν έδωσαν συνέχεια, διότι, πέραν των άλλων, απαιτείται να ακολουθηθεί διαδικασία η οποία τους προκαλεί περαιτέρω ταλαιπωρία.

Όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή, παραπληγικοί συχνά δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε δημόσια κτήρια επειδή δεν εφαρμόστηκαν καθόλου βασικές πρόνοιες όπως η ύπαρξη ράμπας στην είσοδο.

Υποδεικνύεται δε, πως την αδυναμία των τοπικών Αρχών να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία διαπίστωσε και η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) στην έκθεση της για υλοποίηση των προνοιών της σύμβασης στη χώρα μας «Concluding observations on the initial report of Cyprus 12 April 2017».

Στην επιστολή αναφέρεται, πως το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες εστιάζεται στο ότι αντιμετωπίζουν για πρόσβαση στο περιβάλλον και για ασφαλή διακίνηση και πρόσβαση στις ευκαιρίες της ζωής. Βασική αιτία, σύμφωνα πάντα με την επιστολή, είναι οι δαιδαλώδεις διαδικασίες για νομική δίωξη του παραβάτη οι οποίες διαρκούν χρόνια και για αυτό πολλοί παραβάτες αδιαφορούν. Οι παραπληγικοί θεωρούν τη συγκεκριμένη πτυχή, σημαντική αδυναμία του νομικού συστήματος και υποδεικνύουν πως η εξώδικη ποινή θα βοηθήσει σημαντικά να λυθεί το πρόβλημα και να τηρούν τις πρόνοιες του νόμου όλοι.

Παραβιάζεται η νομοθεσία – Αγνοήθηκαν εισηγήσεις

Όπως αναφέρεται, όταν συζητείτο η αναθεώρηση της νομοθεσίας για προσβασιμότητα η οργάνωση είχε εισηγηθεί την εφαρμογή εξώδικου προστίμου για παραβάσεις της νομοθεσίας με στόχο να λειτουργήσει ως εργαλείο για τις τοπικές Αρχές με άμεση ισχύ για να αναγκάζουν τους παραβάτες να συμμορφωθούν αλλά, δυστυχώς, δεν συμπεριλήφθηκε αυτή η πρόνοια στον κανονισμό 61ΗΑ του περί οδών και οικοδομών νόμου ούτε στον ίδιο το νόμο.

Οι παραπληγικοί ζητούν όπως το συντομότερο συζητηθεί το πιο πάνω θέμα στη Βουλή αφού η χαλαρή εφαρμογή του νόμου επιτρέπει την παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και θέτει τους σε κίνδυνο συχνά.

Όσον αφορά το ύψος του εξωδίκου, η Οργάνωση Παραπληγικών εισηγείται όπως να είναι υψηλό όταν αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας για προσβασιμότητα στα κτήρια. Θεωρούν δε πως θα αποτελέσει καλό εργαλείο για καταπολέμηση τέτοιων παρανομιών.

Τέλος, στη επιστολή σημειώνεται, πως ότι ίδιο αίτημα εστάλη και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών στις 29/5/2018 χωρίς καμιά ανταπόκριση.

Ο κ. Λαμπριανίδης ανέφερε, ότι ειδικά το τελευταίο διάστημα το πρόβλημα προσβασιμότητας ήταν πιο έντονο με τα ξενοδοχεία, τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Ακόμη και κάποια από αυτά που διαφημίζουν πως παρέχουν πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα, πολλές φορές διαπιστώνεται ότι κατά κάποιον τρόπο παραπλανούν, αφού για παράδειγμα το τροχοκάθισμα, λόγω των διαστάσεων της πόρτας της τουαλέτας, δεν χωρά να περάσει.Το ίδιο ισχύει με σε εστιατόρια καταστήματα κ.ο.κ. Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε πως σε μια περίπτωση υπεβλήθη καταγγελία εναντίον καταστήματος αλλά μέχρι να οδηγηθεί η υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης και να αρχίσει η εκδίκαση, η συγκεκριμένη επιχείρηση έκλεισε, οπόταν δεν δικάστηκε ποτέ. «Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που μας οδηγεί να ζητήσουμε την τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να προνοείται η έκδοση ψηλού εξωδίκου από τις τοπικές Αρχές», είπε ο κ. Λαμπριανίδης.