Τον Καθηγητή Πασχάλη Κιτρομηλίδη τιμά το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ειδική Τελετή Αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023. Η αναγόρευση του κ. Κιτρομηλίδη αποτελεί αναγνώριση του πολυδιάστατου επιστημονικού και ερευνητικού του έργου, που έχει μεγάλη απήχηση διεθνώς καιτιμά καιτην ιδιαίτερή του πατρίδα Κύπρο, όπως έχει ήδη αναγνωριστεί με την αναγόρευσή του ως μέλους της Ακαδημίας Αθηνών και ως εξωτερικού μέλους της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, καθώς επίσης και την πρόσφατη αναγνώριση της προσφοράς του από την Κυπριακή Δημοκρατία στο Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης είναι Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδαξε στη Νομική Σχολή (1980-1983) και κατόπιν (1983-2016) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Από το 1980 διευθύνει το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ενώ διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (2000-2011). Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων από το 2004 και από το 2020 εξωτερικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Harvard και Brandeis – ΗΠΑ, Visiting Fellow στα Πανεπιστήμια Καίμπριτζ και Οξφόρδης, Επισκέπτης Διευθυντής Σπουδών στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών – Παρίσι, Fernard Braudel Senior Fellow στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, Επισκέπτης Καθηγητής στο Κέντρο Μελετών της Ιταλικής Αναγέννησης (Villa I Tatti, Harvard University, Φλωρεντία), Charles Gordon Mackay Lecturer (Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου). Έχει γράψει ή επιμεληθεί άνω των 50 αυτοτελών εκδόσεων και άνω των 270 επιστημονικών άρθρων και βιβλιοκρισιών. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά, σερβικά και τουρκικά.

Έλαβε τις πιο κάτω διακρίσεις: Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Βασίλη Ξανθόπουλου – Στέφανου Πνευματικού» (2016), Αριστείον των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών (2018), Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας (2015) και First Lifetime Achievement Award της European Society for the History of Political Thought (2018). Είναι Chevalier des Palmes Académiques της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Την Τελετή Αναγόρευσης θα προσφωνήσει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ενώ ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου θα παρουσιάσει το έργο και την προσωπικότητα του τιμωμένου. Θα ακολουθήσει αντιφώνηση του κ. Κιτρομηλίδη με τίτλο «Πανεπιστημιακή παιδεία και κυπρολογική έρευνα».

Η Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, Λευκωσία, στις 7 μ.μ. Δηλώσεις συμμετοχής στον σύνδεσμο www.ucy.ac.cy/ucyevents το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επίσημων Εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα τηλέφωνα 22894305/47.