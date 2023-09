Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα και την Καινοτομία στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SoScieAtH) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Εθελοντικός Οργανισμός CCWRC (Center of Creative Writing and Reading For Change) συνδιοργανώνουν το Δεύτερο Συνέδριο Λογοτεχνίας και Φιλαναγνωσίας για Παιδιά. Το Συνέδριο έχει τίτλο «Κι αν σπάζαμε λίγο τον κόσμο;», Οι κόσμοι, οι ιστορίες και οι ιδέες των παιδιών και θα διεξαχθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, από τις 8:30 μέχρι τις 13:00.

Το Συνέδριο για Παιδιά, «Κι αν σπάζαμε λίγο τον κόσμο;» Οι κόσμοι, οι ιστορίες και οι ιδέες των παιδιών, τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου και έχει σκοπό να φέρει τις ανάγκες και τις φωνές των παιδιών στο προσκήνιο, προσφέροντας σε αυτά μια χαρούμενη εμπειρία μάθησης, που θα περιλαμβάνει σύντομες επιστημονικές παρουσιάσεις από ακαδημαϊκούς, σχεδιασμένες ειδικά για παιδιά, εργαστήρια που προάγουν την αγάπη για το βιβλίο και βοηθούν τα παιδιά να εκφράσουν δημιουργικά τις απόψεις και συναισθήματά τους, εργαστήρια για οικογένειες εστιασμένα στη σύνδεση παιδικού βιβλίου με τις τέχνες και την εκπαίδευση STEAM, εργαστήριο προς ενήλικες με θέμα τη φιλαναγνωσία, καθώς και ελεύθερο παιχνίδι.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν και στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, παιδιά και ενήλικες, θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Πληροφορίες για το Συνέδριο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Τα παιδιά και οι ενήλικες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή, αλλά και την προτίμησή τους για ένα από τα εργαστήρια μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφών (http://bit.ly/paidiko_sinedrio), από τις 12 μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2023.

Επισυνάπτονται το πρόγραμμα και η αφίσα του Συνεδρίου.