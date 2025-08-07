Βαρύ είναι το τίμημα που πληρώνουμε φέτος σε θανάτους μοτοσικλετιστών συνεπεία οδικών τροχαίων συγκρούσεων, με την Τροχαία να αναζητεί τρόπους να πείσει τους οδηγούς να είναι πιο προσεκτικοί.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Τροχαίας, φέτος έχουν χαθεί στην άσφαλτο 12 οδηγοί μοτοσικλετιστών και μοτοποδηλάτων, σε σύγκριση με 10 καθ’ όλη την περσινή χρονιά. Σε σύνολο 26 νεκρών από τροχαία δυστυχήματα φέτος, αυτό σημαίνει ότι πέραν του 46% των νεκρών είναι οδηγοί μοτοσικλέτας. Σε σύγκριση με πέρσι, φέτος έχουμε περισσότερα θανατηφόρα δυστυχήματα με τους νεκρούς, το ίδιο χρονικό διάστημα, να είναι οι ίδιοι, δηλαδή 26 πέρσι και 26 φέτος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πέρσι είχαμε το τετραπλό θανατηφόρο στη Λεμεσό.

Επίσης, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, φέτος σκοτώθηκαν σε οδικές συγκρούσεις 10 οδηγοί οχημάτων, τέσσερις πεζοί και ένας ποδηλάτης. Στις πλείστες των περιπτώσεων η αιτία πρόκλησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης ήταν η υπερβολική ταχύτητα, η απροσεξία των οδηγών και η αμελής οδήγηση.

Η διεύθυνση της Τροχαίας αναμένεται ότι τους επόμενους πέντε μήνες θα εστιάσει την προσοχή της στους μοτοσικλετιστές και τους πεζούς, ώστε με στοχευμένες εκστρατείες να ενημερώσει τους οδηγούς και γενικά τους χρήστες των δρόμων για τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Από τη μια, όπως μας εξηγήθηκε, θα γίνει προληπτική εκστρατεία και κυρίως ενημερωτική, για τις δύο αυτές κατηγορίες των χρηστών του δρόμου και από την άλλη θα διοργανωθούν έλεγχοι κατά πόσον τηρούνται όλα τα μέτρα για ασφαλή οδήγηση από τους μοτοσικλετιστές. Δεν νοείται, μας ειπώθηκε από την Τροχαία, σε εφτά μήνες να χάθηκαν 12 ζωές μοτοσικλετιστών, κυρίως λόγω ταχύτητας, αμελούς οδήγησης ή γιατί δεν έφεραν το κράνος τους. Οι πλείστοι οδηγών μοτοσικλέτας σκοτώθηκαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου αυξάνεται η χρήση της σε αντίθεση με τον χειμώνα που περιορίζεται κατά πολύ. Όπως έχει παρατηρήσει η Τροχαία, πολλοί οδηγοί μοτοσικλέτας κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, με αποτέλεσμα κάποιο όχημα να τους κόβει την πορεία τους, ειδικά αν επιχειρεί στροφή δεξιά, γιατί δεν προλαβαίνει να αντιδράσει.

Στο μεταξύ, οι έρευνες της Τροχαίας Λευκωσίας για το θανατηφόρο στη Λεωφόρο Λάρνακος στην Αγλαντζιά με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου από τον Άγιο Δομέτιο, συνεχίζονται ώστε να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι ο ένας οδηγός εκινείτο με αυξημένη ταχύτητα. Η βιαιότητα της σύγκρουσης, όπως μας αναφέρθηκε είναι δεδομένη εξ ου και οι τεράστιες ζημιές στα δύο εμπλεκόμενα οχήματα, ωστόσο αυτό πρέπει να αποδειχθεί και επιστημονικά από τις εξετάσεις που γίνονται, την αναπαράσταση και άλλα δεδομένα. Ένα άλλο δεδομένο που προσμετρά η Τροχαία για τις συνθήκες πρόκλησης του θανατηφόρου, είναι πως το όχημα του 20χρονου επιχειρούσε στροφή δεξιά. Όπως είχε ανακοινωθεί, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Αντωνίου, στη λεωφόρο Λάρνακος στην Αγλαντζιά, με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο Πανεπιστημίου προς Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σε κάποιο σημείο του δρόμου, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 24χρονος, έχοντας ως συνοδηγό 23χρονο. Από τις εξετάσεις που έγιναν τα φώτα τροχαίας εκείνη την ώρα ήταν στο πράσινο, γι’ αυτό και απομένει να ξεκαθαριστεί το θέμα της ταχύτητας. Είναι γι’ αυτό το λόγο που μέχρι σήμερα δεν έγιναν άλλες κινήσεις από πλευράς Τροχαίας, αφού ακόμα το θανατηφόρο εξετάζεται. Ξεκαθαρίστηκε επίσης ότι στο σημείο εκείνη την ώρα δεν γίνονταν κόντρες ούτε και κανένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα συμμετείχε σε αγώνα ταχύτητας.

Όπως μας ειπώθηκε από την Τροχαία, μόλις οι εξετάσεις περατωθούν, ο φάκελος του θανατηφόρου δυστυχήματος θα τεθεί ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για ν’ αποφασιστούν ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν.