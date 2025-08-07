Σε περιστατικό πυρκαγιάς σε εξωτερική βοηθητική κουζίνα κατοικίας στην περιοχή των Κάτω Πολεμιδών, κλήθηκαν ψες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεμεσού.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τους τοπικούς πυροσβεστικούς σταθμούς. Η φωτιά ξέσπασε σε κατασκευή από τσίγκο, η οποία βρισκόταν σε επαφή με την κύρια κατοικία.

Η πυρκαγιά προκάλεσε υλικές ζημιές στη βοηθητική κουζίνα και στον εξοπλισμό της, χωρίς να επεκταθεί στην υπόλοιπη οικία. Οι ένοικοι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το κτήριο εγκαίρως και δεν κινδύνεψαν.

Τα αίτια της φωτιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.



