Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε από τον περασμένο μήνα, η εφαρμογή άμεσης βοήθειας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας «ELPIS», υπό την εποπτεία της Αστυνομίας, με στόχο καμιά γυναίκα που κινδυνεύει να μην μείνει αβοήθητη.

Η εφαρμογή «ΕΛΠΙΣ» λειτουργεί από τις 14 Ιουλίου 2025 σε παγκύπρια βάση, ενώ είχε τεθεί σε πιλοτική λειτουργία από την αρχή του χρόνου, μόνο για τη Λευκωσία. Αυτή τη στιγμή 24 γυναίκες θύματα κακοποίησης από το οικογενειακό περιβάλλον, διαθέτουν την εφαρμογή αυτή στο κινητό τους και αναμένεται ότι και άλλες γυναίκες που είτε έπεσαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν είτε θα δεχθούν βία, θα αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα που θα τους παρέχει άμεση βοήθεια, στην περίπτωση που κινδυνεύουν να ξαναπέσουν θύματα κακοποίησης από τον σύζυγο, σύντροφο ή άλλο άτομα εντός της οικογένειας. Η εφαρμογή «Elpis», αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας και διατρέχουν απειλή ή κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής τους ακεραιότητας, να αποτείνονται στην Αστυνομία για άμεση βοήθεια και προστασία.

Από την ημέρας έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, η Αστυνομία έχει παραχωρήσει πρόσβαση στην εφαρμογή σε 24 γυναίκες, σε παγκύπρια βάση. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή αφού τους δόθηκαν οι κωδικοί, θα την έχουν στο κινητό τους χωρίς ο δράστης να το γνωρίζει. Έτσι σε περίπτωση που αισθανθούν ότι κινδυνεύουν να πέσουν εκ νέου θύματα κακοποιητικής συμπεριφοράς, θα πατούν το κουμπί “SOS” της εφαρμογής και αμέσως θα ειδοποιείται ο αξιωματικός υπηρεσίας. Αυτός θα ενημερώνει άμεσα το πιο κοντινό περιπολικό, αφού με το πάτημα του κουμπιού θα αποστέλλεται η τοποθεσία που βρίσκεται το θύμα. Σε ελάχιστα λεπτά, περιπολικό θα βρίσκεται στον χώρου που κατοικεί το υποψήφιο θύμα και έτσι οι αστυνομικοί θα παρεμβαίνουν πριν υπάρξει κλιμάκωση του επεισοδίου. Η εφαρμογή θα λειτουργεί 24ώρες το 24ωρο και έχει εκπαιδευτεί προσωπικό για άμεση ανταπόκριση. Κάποιες τεχνικές δυσκολίες ως προς τον εντοπισμό της σωστής διεύθυνσης του θύματος έχουν επιλυθεί και έτσι εκτιμάται ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά για να σωθούν ζωές.

Όπως μας αναφέρθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, πρόκειται για υποχρέωση που απορρέει τόσο από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, γνωστή και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όσο και από τον εφαρμοστικό νόμο της Σύμβασης του 2021, ο οποίος ποινικοποιεί όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και εγκαθιδρύει στην Κύπρο ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας των θυμάτων έμφυλης βίας.

Με στόχο την απόκτηση περαιτέρω τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης σχετικά με τη λειτουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής, αναζητήθηκε για το θέμα αυτό η εμπειρογνωμοσύνη των ελληνικών αρχών, οι οποίες εφαρμόζουν αντίστοιχο «Panick Button» για τα θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριος Χαρτσιώτης πραγματοποίησε τον περασμένο Ιανουάριο επαφές και συναντήσεις στην Αθήνα, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Κατερίνα Παπακώστα-Παλιούρα και τη Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη. Στις συναντήσεις μετείχαν τεχνοκράτες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και την Αστυνομία, οι οποίοι επωφελήθηκαν από τις εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρίες των Ελλαδιτών συναδέλφων/ομολόγων τους επί του συγκεκριμένου θέματος.

Η εφαρμογή «ELPIS», όπως εξηγήθηκε στον «Φ», αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και προσφέρει τη δυνατότητα στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία και να ζητήσουν βοήθεια, ενεργοποιώντας στο κινητό τηλέφωνο τους, το κουμπί «SOS» για αποστολή μηνύματος άμεσης ανάγκης, όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν με άλλο τρόπο και βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Την εφαρμογή ανέπτυξαν η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και η θυγατρική της εταιρεία Cytacom Solutions Ltd.

Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κ. Εύη Νικολάου, υπεύθυνη της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων και του Κλάδου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, της Αστυνομίας.

Στόχος η πρόληψη πριν την κακοποίηση

Η εφαρμογή «ΕΛΠΙΣ» εκτιμάται ότι θα προσθέσει ένα επιπλέον σημαντικό εργαλείο στα χέρια των διωκτικών και ανακριτικών αρχών για πάταξη της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Πρωτίστως όμως, θα συμβάλει στην αποτελεσματική πρόληψη σοβαρών περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, παρέχοντας στα θύματα βίας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και προστασία.

Μέσω της χρήσης της συγκεκριμένης εφαρμογής, η Αστυνομία θα μπορεί πλέον να παρεμβαίνει άμεσα, οποιαδήποτε μέρα και ώρα της εβδομάδας, οπουδήποτε και αν βρίσκεται το θύμα, απομακρύνοντάς το από το κακοποιητικό περιβάλλον και το δράστη που το απειλεί. Η Αστυνομία, μας αναφέρθηκε, στο πλαίσιο των συντονισμένων προσπαθειών της για πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας προτρέπει το κοινό, γυναίκες και άντρες, εκεί και όπου διαπιστώνει ότι υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα, να αξιοποιούν τις δυνατότητες της συγκεκριμένης τεχνολογικής εφαρμογής. Η επιλογή των ατόμων που θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται μετά από αξιολόγηση.

Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής η Πολιτεία ενισχύσει και στηρίζει έμπρακτα τις γυναίκες που βιώνουν βία, διασφαλίζοντας το δικαίωμά τους για μια ζωή χωρίς βία, κακοποίηση και φόβο, δήλωσε στον «Φ» ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Η εφαρμογή «ΕΛΠΙΣ» αναμένεται να δώσει ελπίδα στις ζωές δεκάδων, αν όχι εκατοντάδων γυναικών που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία και ζητούν εναγωνίως μία ασφαλή και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα που τις ταλαιπωρεί και αφορά όχι μόνο τις ίδιες, αλλά και την κοινωνία και την Πολιτεία στο σύνολό της, ανέφερε.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη δημιουργία και λειτουργία της εφαρμογής «ELPIS», η οποία, όπως ανέφερε, στις χώρες όπου εφαρμόζεται, έχει σώσει τις ζωές εκατοντάδων γυναικών. Όπως πρόσθεσε, η λειτουργία της εφαρμογής, καταδεικνύει τη συνεχή προσήλωση της Πολιτείας στον αγώνα για μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή βίας και κακοποίησης, προσθέτοντας ότι είναι αποτέλεσμα πολυετούς και συστηματικής δουλειάς του Υπουργείου και της Αστυνομίας. Ο κ. Χαρτσιώτης τόνισε ότι η «Elpis» επίσης έρχεται να προσθέσει ένα επιπλέον σημαντικό εργαλείο στα χέρια των διωκτικών και ανακριτικών αρχών για πάταξη της βίας και παράλληλα θα συμβάλει στην αποτελεσματική πρόληψη περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής αποτελεί προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, η οποία κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί, στο πλαίσιο του Κυβερνητικού Προγράμματος, μετά από εντατικές και συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ της Αστυνομίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Πρόσφατα κατά την εξαγγελία της λειτουργίας της εφαρμογής ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, είχε τονίσει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας αποτελεί διαχρονική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Αστυνομία Κύπρου, σημειώνοντας παράλληλα ότι «ενισχύουμε και εκσυγχρονίζουμε διαρκώς τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτουμε, ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, κυρίως όταν η ανάγκη είναι επείγουσα και ο χρόνος καθοριστικός για τη διάσωση ζωών».