Ενδιαφέρουσα ανάλυση για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, με ιδιαίτερες αναφορές στην Κύπρο, κάνει η ιστοσελίδα Travel and Tour World (TTW) που εδρεύει στην Ινδία και έχει διεθνή απήχηση και υψηλή επισκεψιμότητα.

Η TTW που χαρακτηρίζεται ως διαδραστική πλατφόρμα για τον τουρισμό και έχει αναπτύξει συνεργασίες με σημαντικές εκθέσεις τουρισμού παγκοσμίως, συνοψίζει τις πυρκαγιές της Γηραιάς Ηπείρου, υπό το ερώτημα (σ.σ. στον τίτλο) κατά πόσον θα έπρεπε να εκδίδεται ταξιδιωτική οδηγία για όσους ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, στο ρεπορτάζ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο νησί μας. Υπό τον τίτλο «Ακραίες θερμοκρασίες», ο συντάκτης του δημοσιεύματος καταγράφει τα ακόλουθα: «Στις 23–24 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια κύματος καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 44°C, ξέσπασαν πυρκαγιές κοντά στη Μαλιά, στην Επαρχία Λεμεσού. Αυτές οι πυρκαγιές κατέστρεψαν δεκάδες υποστατικά και ανάγκασαν την εκκένωση περισσότερων από 16 κοινοτήτων».

Στο ρεπορτάζ παρουσιάζεται η γενικότερη εικόνα με τις πυρκαγιές στην Ευρώπη με τη συνοδεία πίνακα: «Το 2025, η Ευρώπη αντιμετώπισε μια καταστροφική σεζόν δασικών πυρκαγιών, με πολλές χώρες να βιώνουν μερικές από τις χειρότερες φωτιές των τελευταίων δεκαετιών.

Η καταστροφή εκτείνεται από τη νότια Γαλλία μέχρι τη Σκωτία, αφήνοντας πίσω καμένες εκτάσεις, χαμένα σπίτια και διαλυμένες κοινότητες. Στη Γαλλία, το όρος Κορμπιέρ είδε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά του σε πάνω από 50 χρόνια, καίγοντας 16.000 εκτάρια και προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις.

Το όρος Βεζούβιος στην Ιταλία υπέστη φωτιά που κατέστρεψε 500 εκτάρια, οδηγώντας στο κλείσιμο δημοφιλών μονοπατιών πεζοπορίας. Στα Βαλκάνια, η Αλβανία εκκένωσε 2.000 ανθρώπους κοντά στο Δέλβινο, ενώ η Βουλγαρία έδωσε μάχη με σχεδόν 100 δασικές πυρκαγιές στο όρος Πιρίν.

Η Μεσόγειος επλήγη ιδιαίτερα βαριά. Η περιοχή Πίσκακ της Κροατίας έχασε σπίτια και ένα ελαιουργείο. Η Ισπανία αντιμετώπισε πολλαπλές φωτιές, που προκάλεσαν θανάτους, τραυματισμούς και εκτοπισμούς. Η Τουρκία βίωσε σοβαρή κρίση, με 50.000 ανθρώπους να εκκενώνονται και τουλάχιστον 10 νεκρούς μετά τις πυρκαγιές που σάρωσαν τις επαρχίες Σμύρνης και Εσκισεχίρ.

Η Κύπρος, που μάχεται με ακραίες θερμοκρασίες πάνω από 44°C, είδε την καταστροφή δεκάδων υποστατικών και εκκενώσεις από 16 κοινότητες. Ακόμα και η Βόρεια Ευρώπη δεν έμεινε ανεπηρέαστη. Στη Σκωτία, η πυρκαγιά του Ντάβα έκαιγε σχεδόν 11.827 εκτάρια, ενώ το Άρθουρς Σιτ στο Εδιμβούργο υπέστη φωτιά τον Αύγουστο.

Μέχρι τις αρχές Αυγούστου, πάνω από 353.000 εκτάρια είχαν καεί σε όλη την ΕΕ, περισσότερα από το διπλάσιο του περυσινού συνόλου και πολύ πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους. Τα κύματα καύσωνα, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για αυτές τις καταστροφές, πιέζοντας τους πόρους της πυρόσβεσης στα όριά τους και υπογραμμίζοντας την επείγουσα πρόκληση της προστασίας των κοινοτήτων από την εντεινόμενη κλιματική κρίση».

Στατιστικά

Στο χθεσινό δημοσίευμα παρουσιάζονται και στατιστικά που συνοψίζουν το μέγεθος της καταστροφής στην Ευρώπη από τις πυρκαγιές.

Μέχρι τις αρχές Αυγούστου καταγράφηκαν τα ακόλουθα δεδομένα:

>> 353.000 εκτάρια κάηκαν στην Ευρώπη το 2025 μέχρι στιγμής

>> Περισσότερο από διπλάσια έκταση σε σχέση με το 2024

>> Πολύ πάνω από τον 19ετή μέσο όρο



Όπως επισημαίνεται, οι οικονομικές ζημιές περιλαμβάνουν καταστροφές στη γεωργία, στις υποδομές και στον τουρισμό. Οικολογικά, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει βιότοπους, έχουν σκοτώσει άγρια ζωή και έχουν απελευθερώσει τεράστιες ποσότητες άνθρακα στην ατμόσφαιρα.