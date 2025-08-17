Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες, γύρω στις 5:50 το απόγευμα του Σάββατο (16/08), σε δρόμο στην περιοχή Κακοπτεριάς.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 30 ετών, χτύπησε άντρα ηλικίας 65 ετών, ο οποίο κινείτο πεζός.

Ο 65χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Τροόδους και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κακοπετριάς διερευνά.