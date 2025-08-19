Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση που στήθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λεμεσό, όταν 73χρονος που είχε μεταβεί για κολύμπι δεν επέστρεψε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ενημέρωση λήφθηκε γύρω στις 9 το βράδυ και άμεσα κινητοποιήθηκαν μέλη της Ποδηλατικής και της Λιμενικής Αστυνομίας. Ο άντρας εντοπίστηκε από τη Λιμενική χωρίς τις αισθήσεις του και έγιναν προσπάθειες ανάσυρσής του από τη θάλασσα.

Ο 73χρονος εισήλθε στη θάλασσα για κολύμπι στην περιοχή «Θαλάσσακι», ωστόσο δεν βγήκε ποτέ. Αφού εντοπίστηκε από μέλη της Λιμενικής, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πρόκειται για Ελληνοκύπριο, με τους οικείους του να έχουν ήδη ενημερωθεί.

