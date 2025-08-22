Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/08) στη Λεμεσό, όταν νεαρός «έσβησε» την ώρα που βρισκόταν σε κατοικία φίλων του, με τις Αρχές να διερευνούν υπόθεση αφύσικου θανάτου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο στη σκηνή, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Εκεί, οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 20χρονου θα διαφανούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του, που θα διενεργηθεί σήμερα.