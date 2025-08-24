Την Τρίτη, 26 Αυγούστου, το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Χρίστο Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες, μετά από τροχαίο στον χώρο στάθμευσης στο Μακένζι την περασμένη Δευτέρα.

Η κηδεία του αναμένεται να τελεστεί στις 16:30 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίππου. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια, ενώ παράκλησή της είναι όσοι επιθυμούν να μεταβούν με άσπρα ρούχα.

Αύριο, αναμένεται να διενεργηθεί η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του νεαρού. Υπενθυμίζεται ότι ο 19 χρόνος κατέληξε χθες λίγο μετά τις 18:10 το απόγευμα στο νοσοκομείο American Μedical Center στην Λευκωσια.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 το βράδυ της Δευτέρας στον μεγάλο χώρο στάθμευσης, πίσω από τα κέντρα διασκέδασης του Μακένζι. Μια παρέα φίλων, οι πλείστοι αδειούχοι εθνοφρουροί, αφότου έφυγαν από χώρο εστίασης της περιοχής, βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης για να επιβιβαστούν σε αυτοκίνητα και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι αρχικές καταθέσεις, στην βάση των οποίων εκδόθηκε και σχετικό μήνυμα το πρωί της Τρίτης από την Αστυνομία, έκαναν λόγο για τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο ένας 19χρονος, που βρισκόταν σε αυτοκίνητο έχοντας ως συνοδηγό συνομήλικό του, παρέσυρε κατά λάθος τον 19χρονο στην προσπάθειά του να τον προσεγγίσει για να επιβιβαστεί κι αυτός στο όχημα. Σύμφωνα με εκείνες τις μαρτυρίες ο νεαρός έπεσε στο έδαφος και κτύπησε στο κεφάλι.

Στη πορεία, ωστόσο, και στη βάση και της θεληματικής κατάθεσης του 19χρονου οδηγού άλλαξαν άρδην τα δεδομένα με την υπόθεση να ανατίθεται χθες το απόγευμα στο ΤΑΕ Λάρνακας, που συνέλαβε τον ύποπτο.

Ο 19χρονος οδηγός τελούσε υπό διήμερη κράτηση για το συμβάν και χθες αφέθηκε ελεύθερος, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των εξετάσεων του ΤΑΕ λάρνακας.

Ο Ερμής Αραδίππου αποχαιρέτησε τον 19χρονο ενθοφρουρό

Δυστυχώς ο Χρίστος μας δεν τα κατάφερε…

Πέταξε για την γειτονιά των αγγέλων…

Τεράστια απώλεια για την οικογένεια της ομάδας μας και όχι μόνο…

Αγαπημένε μου Χρίστο,ποσο κρίμα που φεύγεις τόσο νέος ρε φίλε???Πόσο μεγάλο κενό αφήνεις πίσω σου???Πόσος πόνος στην οικογένεια σου και σε όλους εμάς από αυτό το ξαφνικό που σε βρήκε???

Απίστευτο…

Το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας μας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χρίστου Χριστάκη που μας φεύγει άδικα και πρόωρα για την γειτονιά των αγγέλων…