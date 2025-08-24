Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, και κατοχής επιθετικού οργάνου.

Οι δύο ύποπτοι, ηλικίας 19 και 17 ετών, συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, γύρω στις 11:45 το μεσημέρι της Κυριακής και τέθηκαν υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 5.30 το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ενώ άντρας ηλικίας 31 ετών, βρισκόταν σε υποστατικό όπου εργάζεται, στην περιοχή Πρωταρά, δέχθηκε επίθεση από συνάδελφο του, ο οποίος τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, πιθανόν με τη χρήση σιδερογροθιάς.

Από την επίθεση ο 31χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο, όπου σύμφωνα με ιατρικές εξετάσεις, υπέστη κάταγμα κόγχου και θλαστικά τραύματα.

Έτυχε περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και έλαβε εξιτήριο.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.