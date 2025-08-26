Σε ελέγχους τροφίμων προχώρησε η Υγειονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας μετά την πρόσφατη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μαλιά της επαρχίας Λεμεσού και στην οποία συμμετείχαν και ισραηλινά πυροσβεστικά αεροσκάφη για την κατάσβεση της.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση προς στη Βουλή των Αντιπροσώπων ημερ. 25/08/2025, η Υγειονομική Υπηρεσία, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, προχώρησε σε δειγματοληψία πέντε ειδών τροφίμων από χωριά που βρίσκονται περιμετρικά της πληγείσας περιοχής. Τα δείγματα υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές αναλύσεις για πιθανή παρουσία οργανικών και ανόργανων ρυπαντών, οι οποίοι ενδέχεται να εισχωρήσουν στα τρόφιμα μετά από έκθεση σε καπνό ή χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην πυρόσβεση.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν καθησυχαστικά, καθώς δεν διαπιστώθηκε καμία επιβάρυνση στα δείγματα που εξετάστηκαν.

Παράλληλα, η Υγειονομική Υπηρεσία επεσήμανε ότι δεν είναι σε θέση να απαντήσει με ακρίβεια για τη χημική σύσταση του επιβραδυντικού υγρού που χρησιμοποίησαν τα ισραηλινά αεροσκάφη, καθώς δεν έχει παρασχεθεί στις κυπριακές αρχές το σχετικό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Σύμφωνα με τις συνήθεις διεθνείς πρακτικές, τέτοιου είδους προϊόντα συνήθως περιέχουν φωσφορικά και θειικά άλατα αμμωνίου, ενώ δημοσιεύματα στον εγχώριο τύπο αναφέρουν τη χρήση του επιβραδυντικού τύπου Phos-Chek LC95A.

Βάσει του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για το εν λόγω προϊόν, το Phos-Chek LC95A δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για τον άνθρωπο, παρουσιάζοντας χαμηλή τοξικότητα, χωρίς σοβαρούς κινδύνους για το δέρμα ή τα μάτια. Ωστόσο, ενδέχεται να προκαλέσει ήπιο ερεθισμό μέσω εισπνοής σε περίπτωση έκθεσης σε καπνούς ή αερολύματα. Από περιβαλλοντικής άποψης, το προϊόν ενδέχεται να είναι τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς και να συμβάλλει σε ευτροφισμό, ενώ επισημαίνεται ότι είναι βιοδιασπώμενο σε λογικό χρονικό διάστημα.

Η απάντηση του υπουργείου Υγείας δόθηκε μετά από ερώτημα που τέθηκε γραπτώς από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Το σχετικό ερώτημα ήταν: «Τι χημικά συστατικά περιείχε το επιβαρυντικό που έριξαν τα ισραηλινά αεροπλάνα και κατά πόσο αυτά είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και τη φύση;».