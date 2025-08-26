Τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τέσσερα αυτοκίνητα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Πάφο.

Το απότομο φρενάρισμα ενός οχήματος στη λεωφόρο Τάφοι των Βασιλέων στην Κάτω Πάφο, φαίνεται να είναι η αιτία μιας σοβαρής καραμπόλας οχημάτων με ελαφρά τραυματίες, που σημειώθηκε το απόγευμα.

Συμφωνά με τις πρώτες πληροφορίες, η καραμπόλα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00.

Από τις πρώτες έρευνες της Τροχαίας προκύπτει ότι για λόγους που εξετάζονται ο οδηγός αυτοκινήτου που προπορευόταν άλλων που ακολουθούσαν στην πολυσύχναστη αυτή λεωφόρο της τουριστικής περιοχής Πάφου, φρέναρε απότομα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο όχημα του το όχημα που ακλουθούσε. Ακολούθησε καραμπόλα με εμπλοκή άλλων δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα η λεωφόρος στο συγκεκριμένο σημείο να γεμίσει εξαρτήματα και τμήματα των αυτοκινήτων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την πολλαπλή σύγκρουση.

Επιβαίνοντες σε κάποια από τα τέσσερα οχήματα τραυματίσθηκαν επίσης και χρειάσθηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Πάφου για παροχή των πρώτων βοηθειών. Όπως διαπιστώθηκε από τους επί καθήκοντι ιατρούς η κατάσταση όλων των τραυματιών είναι μη ανησυχητική, αφού τα τραύματα τους είναι ελαφρά και δεν εμπνέουν ανησυχία. Άπαντες έλαβαν εξιτήριο μερικά λεπτά αργότερα.

Τα αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από την τροχαία Πάφου.