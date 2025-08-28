Νεκρή στην οικία της στη Λάρνακα εντοπίστηκε η 79χρονη Φιλοθέη Μουρτζιή.

Γύρω στις 12:30 εκδηλώθηκε φωτιά σε οικία στα Περβόλια, η οποία έγινε αντιληπτή από γείτονες, οι οποίοι αφού παραβίασαν την είσοδο εντόπισαν λιπόθυμη μπρούμυτα την 79χρονη ένοικο στο χωλ.

Κλήθηκε ασθενοφόρο και διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή. Η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στο χώρο του υπνοδωματίου κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική χωρίς να επεκταθεί στο υπόλοιπο σπίτι.

Οι συνθήκες θανάτου της διερευνώνται από τον αστυνομικό σταθμό Κιτίου (δεν φέρει πληγές ή εγκαύματα στο σώμα της).