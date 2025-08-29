Το Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 16.04.2025, ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη οπλιτών με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά.

Ο πίνακας αφορά την κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων από το σύνολο των θέσεων Συμβασιούχων Οπλιτών που εγκρίθηκαν με τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, με ημερομηνίες 26.8.2015, 13.5.2016 και 25.5.2017, με Σύμβαση για ένα χρόνο, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, για περαιτέρω διαδοχικές περιόδους ενός μέχρι τριών ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Το ανώτατο όριο ηλικίας μέχρι το οποίο δύναται να υπηρετεί πρόσωπο ως οπλίτης με σύμβαση είναι τα 42 έτη.

Στον Τελικό Πίνακα που δημοσιεύεται, λήφθηκε υπόψη η ημερομηνία γεννήσεως των υποψηφίων στις περιπτώσεις ισοβαθμίας, ώστε να προηγείται ο μικρότερος σε ηλικία, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, στους υποψήφιους που είναι εθνοφρουροί και εξασφάλισαν κατάλληλη σειρά επιτυχίας αλλά δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωση θητείας στους στη Δύναμη, θα προσφερθεί πρόσληψη όταν εκπληρώσουν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ως οι πρόνοιες του άρθρου (6)(3) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2025, νοουμένου ότι ο Τελικός Πίνακας θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Τονίζεται ότι, υποψήφιος/α που θα προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση χωρίς τα απαραίτητα που καθορίζονται στην Προκήρυξη ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική εξέταση, θα διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα. Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνύματος SMS για να συμμετάσχουν στην Υγειονομική Εξέταση, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης.

O Τελικός Πίνακας έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας: