Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω οδικής σύγκρουσης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση, στο ύψος της Λινόπετρας.
Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί, υπομονετικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Πυκνή τροχαία κίνηση
Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω οδικής σύγκρουσης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση, στο ύψος της Λινόπετρας.
ΣΧΟΛΙΑ
Προβολή σχολίων
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Χειροπέδες σε 33χρονο – Έκλεψε αρώματα και καλλυντικά και επιτέθηκε σε δύο αστυνομικούς
31 Αυγούστου, 2025
BRAND STORIES
Αλέξης Βαφεάδης: Αναπτυξιακά έργα αξίας 2 δισ. ευρώ θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών
31 Αυγούστου, 2025