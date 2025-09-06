Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του DENNIS STANLEY ROBINSON, 79 ετών από το Ηνωμένο Βασίλειο, μόνιμο κάτοικο Λιοπετρίου.

Ο 79χρονος περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, με γκρίζα κοντά μαλλιά και μπλε μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στον αριθμό τηλεφώνου 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.