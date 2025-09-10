Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων στη Λευκωσία, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψε χθες βράδυ για έλεγχο όχημα, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε, ότι ο οδηγός, 25 ετών, οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης, χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, άδεια κυκλοφορίας και πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Σε σωματική έρευνα που έγινε στον 25χρονο, στην κατοχή του, εντοπίστηκε πιστωτική κάρτα στο όνομα άλλου προσώπου, καθώς και διάφορα έγγραφα στα οποία αναγράφονταν αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Περαιτέρω εξετάσεις κατέδειξαν, ότι τα τρία άλλα άτομα που επέβαιναν στο όχημα, δύο άντρες και μία γυναίκα, βρίσκονταν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.