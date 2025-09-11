Αθώος δήλωσε την Πέμπτη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ο Δημήτρης Συλλούρης, ένας εκ των δύο κατηγορουμένων στην υπόθεση πολιτογραφήσεων.

Σε δική του ανώμοτη δήλωση, ο δεύτερος κατηγορούμενος Χριστάκης Τζιοβάνης υποστήριξε ότι ουδέποτε θεώρησε πως διέπραξε κάτι παράνομο ή μεμπτό σχετικά με έγγραφα που υπέγραψε για την υπόθεση Νικολάι Γκορνόφσκι. Όπως σημείωσε, τα εν λόγω έγγραφα ζητήθηκαν ή συντάχθηκαν από τον δικηγόρο του αλλά και του Ομίλου, Ανδρέα Πιττάτζη.

Ο κ. Συλλούρης, είπε στη δήλωσή του ότι παρακολούθησε με μεγάλη προσοχή την μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και ότι δηλώνει «απερίφραστα ότι ούτε ενήργησα με οποιοδήποτε τρόπο και ούτε πρόθεση είχα ποτέ να ενεργήσω με οποιοδήποτε τρόπο με στόχο να παραβιάζεται ο νόμος» και που να ικανοποιούνται τα συστατικά των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

«Δηλώνω κατηγορηματικά ότι είμαι αθώος σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζω σε αυτή την υπόθεση, η οποία έχει παντελώς άδικα προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε εμένα και στην οικογένειά μου», είπε ο κ. Συλλούρης.

Ο κ. Τζιοβάνης στη δική του ανώμοτη δήλωση είπε ότι στην υπόθεση Νικολάι Γκορνόφσκι υπέγραψε έγγραφα «που ζήτησε ή σύνταξε» ο Ανδρέας Πιττάτζης που είναι δικηγόρος του Ομίλου και του ιδίου προσωπικά εδώ και χρόνια, όπως είπε, «και ουδέποτε διανοήθηκα ή πιστεύω ότι υπήρχε κάτι μεμπτό, όπως ούτε και έπραξα κάτι μεμπτό». Οι χειρισμοί της πολιτογράφησης έγιναν από τον κ. Πιττάτζη, το δικηγορικό γραφείο του οποίου ενήργησε ως Πάροχος, σημείωσε ο κ. Τζιοβάνης.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο έδωσε μαρτυρία ο Σωκράτης Σωκράτους, πρώην Γενικός Διευθυντής της Βουλής, ο οποίος κλήθηκε από την πλευρά του κ. Συλλούρη σχετικά με κάποια ταξίδια του τέως Προέδρου της Βουλής στο εξωτερικό.

Ο κ. Σωκράτους, ο οποίος ήταν Γενικός Διευθυντής της Βουλής κατά τον χρόνο που ο κ. Συλλούρης ήταν Πρόεδρος του Σώματος, απάντησε σε ερωτήσεις εκ μέρους της υπεράσπισης του κ. Συλλούρη, σε σχέση με ένα ταξίδι του στην Κίνα ως τότε Πρόεδρος της Βουλής τον Νοέμβριο του 2019.

Ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας τον Νοέμβριο του 2019 της οποίας ηγήθηκε ο κ. Συλλούρης ως τότε Πρόεδρος της Βουλής και ότι εκεί πραγματοποιήθηκε συνέδριο για εισαγωγές και εξαγωγές στην Κίνα το οποίο προσφώνησε ο κ. Συλλούρης και ξένοι ηγέτες. Σε αυτή την αποστολή συμμετείχαν Βουλευτές από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, είπε ερωτηθείς σχετικά, σημειώνοντας ότι η επιλογή των Βουλευτών για συμμετοχή σε συνέδρια γίνεται αποκλειστικά από τα κόμματα. Είπε ότι στην Κίνα ο κ. Συλλούρης συζήτησε για θέματα εξαγωγών στην Κίνα και απευθείας πτήσεων.

Σε ερώτηση αν έγιναν και στην Κύπρο τέτοια συνέδρια, ο κ. Σωκράτους είπε ότι τον Ιούνιο του 2018 έγινε στο Πισσούρι συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης με συμμετοχή 54 χωρών και ότι ο κ. Συλλούρης προήδρευσε των εργασιών εκ μέρους της Βουλής. Στο συνέδριο συμμετείχαν τα δύο μόνιμα μέλη στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση που ήταν ο κ. Τζιοβάνης και ο Νίκος Τορναρίτης, οι οποίοι, όπως ανέφερε ο κ. Σωκράτους, διορίστηκαν από τα κόμματά τους.

Ερωτηθείς, είπε ότι πριν το ταξίδι στην Κίνα και την Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση δεν διαπίστωσε ο κ. Τζιοβάνης να συμμετείχε σε άλλη αποστολή μαζί με τον κ. Συλλούρη.

Ο κ. Σωκράτους ανέφερε στο Δικαστήριο ότι ο κ. Συλλούρης ηγήθηκε κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών σε επίσημες επισκέψεις ύστερα από πρόσκληση κοινοβουλίων άλλων χωρών, και σε συνέδρια και ότι δεν χρειάζεται κάποια εξουσιοδότηση για αυτό. Είπε ότι η Βουλή λειτουργεί στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διπλωματίας αυτόνομα όταν θεωρεί ότι μπορεί να προάγει τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι μέσω της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, η Βουλή μπορεί να προωθήσει θέματα οικονομίας, πολιτισμού και πολιτικές σχέσεις.

Σε ερώτηση σχετικά με την οικονομική πτυχή, ο κ. Σωκράτους είπε σκοπός είναι να προαχθούν οι οικονομικές σχέσεις της Δημοκρατίας με άλλες χώρες και με χώρες εκτός ΕΕ, και ότι μια πτυχή αυτής της πολιτικής είναι και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Κύπρο. Πρόσθεσε ότι τις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες συνόδευαν στο εξωτερικό και αντιπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) για να προωθήσουν επενδύσεις στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου και του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος.

Του δόθηκε εκ της υπεράσπισης ένα άρθρο για μια επιστολή, αλλά και επιστολή, η οποία, ο κ. Σωκράτους είπε ότι στάλθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Αύγουστο του 2020 στην οποία εισηγείται σύγκληση σύσκεψης αρχηγών κομμάτων για το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα για βελτίωση ή και κατάργησή του.

Ακολούθησε αντεξέταση του κ. Σωκράτους από την εκπρόσωπο της κατηγορούσας αρχής, Χάρις Καραολίδου.

Η γραμματέας του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, θα παρουσιαζόταν επίσης κατά τη σημερινή δικάσιμο για να αναγνωρίσει ένα από τα τεκμήρια που θα κατάθετε η πλευρά υπεράσπισης του κ. Συλλούρη, μια βεβαίωση του τέως Προέδρου, του Μάρτιου 2015, αλλά κρίθηκε ότι δεν χρειαζόταν η παρουσία της, αφού η κατηγορούσα αρχή συμφώνησε όπως κατατεθεί το έγγραφο ως τεκμήριο στη διαδικασία. Η επιστολή αφορά σε εξουσιοδότηση την οποία ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δώσει στον κ. Συλλούρη για προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο.

Κατά την επόμενη δικάσιμο, 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 10πμ, αναμένεται η εξέταση των μαρτύρων που κλήθηκαν από πλευράς υπεράσπισης του κ. Τζιοβάνη.

ΚΥΠΕ