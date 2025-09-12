Μια άκρως σημαντική απόφαση εξέδωσε σήμερα (12/9) το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο το οποίο εξέταζε ζήτημα που παρέπεμψε το Ανώτατο Δικαστήριο και αφορούσε τη νομιμότητα της λήψης γενετικού υλικού, αποτυπωμάτων και δείγματος γραφής από υπόπτους.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο γνωμάτευσε ομόφωνα ότι το άρθρο 25 του περί Αστυνομίας Νόμου δεν παραβιάζει το άρθρο 15 του Συντάγματος, άρα η λήψη με δικαστικό διάταγμα δειγμάτων DNA, αποτυπωμάτων καθώς και οι γραφολογικές εξετάσεις δεν είναι παράνομες.

Το θέμα ηγέρθη με αιτήσεις με τις οποίες ζητείτο η έκδοση διατάγματος σερτιοράρι για ακύρωση των διαταγμάτων που υποχρέωνε υπόπτους σε τρεις υποθέσεις (οι δύο αφορούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών) να δώσουν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό για σκοπούς σύγκρισης.

Το Ανώτατο παρέπεμψε το θέμα στο Συνταγματικό Δικαστήριο, αφού είναι το αρμόδιο Σώμα για να γνωματεύει σε τρίτο και τελεσίδικο βαθμό. Το Συνταγματικό αφού άκουσε όλες τις πλευρές, συμφώνησε με την πλευρά της Νομικής Υπηρεσίας όπως ανέπτυξε τις θέσεις της η Εισαγγελέας Πολίνα Ευθυβούλου, ότι το άρθρο 25 που παρέχει τη δυνατότητα στην Αστυνομία να συλλέγει κατόπιν διατάγματος, γενετικό υλικό και αποτυπωμάτων, δεν συγκρούεται με το άρθρο 15 του Συντάγματος που αναφέρεται στο απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής του ατόμου.

Οι εννιά δικαστές του Συνταγματικού, έκριναν ομόφωνα ότι η επέμβαση στο δικαίωμα ιδιωτικής ζωής δεν είναι γενικευμένη ούτε και αυθαίρετη με βάση το νόμο. Θα πρέπει, τονίστηκε, να υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι διαπράχθηκε αδίκημα και πως ο πολίτης για τον οποίο ζητείται το διάταγμα, υπάρχει υποψία ότι πιθανόν να εμπλέκεται.

Όπως τονίστηκε, το άρθρο αυτό επενεργεί στη βάση της αρχής της αναλογικότητας και δεν είναι καθολικό. Ενόψει των διαπιστώσεων αυτών, το Δικαστήριο έκρινε πως το άρθρο του νόμου δεν συγκρούεται με το Σύνταγμα. Η απόφαση θεωρείται ως πολύ σημαντική για τις ανακριτικές και κατ’ επέκταση τις διωκτικές αρχές, αφού πολλές υποθέσεις εκκρεμούν μέχρι να ξεκαθάριζε το θέμα της συνταγματικότητας.

Τώρα, η Αστυνομία θα μπορεί να συνεχίσει να ενεργεί όπως έπραττε μέχρι σήμερα με τη λήψη γενετικού υλικού, αποτυπωμάτων και δείγματος γραφής, στη βάση δικαστικού διατάγματος, εφόσον ο ύποπτος δεν συναινεί.

Σημειώνεται ότι στο Συνταγματικό Δικαστήριο εκκρεμεί και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει αρκετές μεγάλες ποινικές υποθέσεις και αφορά στη λήψη τηλεπικοινωνιακών δεδομένων από υπόπτους. Σοβαρές υποθέσεις ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος εκκρεμούν μέχρι το ξεκαθάρισμα της νομιμότητας της λήψης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων υπόπτων από την Αστυνομία. Για το θέμα έχουν εκδοθεί αρκετές συγκρουόμενες αποφάσεις μεταξύ δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου εξ ου και οδηγήθηκε στο Συνταγματικό για ξεκαθάρισμα.