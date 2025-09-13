Τα γεγονότα που καθόρισαν την τύχη του νησιού μας και τη ζωή του λαού μας παρελαύνουν στα πρωτοσέλιδα του «Φιλελεύθερου» εδώ και 70 χρόνια. Πλήθος δημοσιογράφων και στελεχών καθημερινά προσπαθούν μέχρι σήμερα για επιτέλεση της αποστολής τους, πάντοτε στην «υπηρεσία του κυπριακού λαού», όπως αναγράφεται στην προμετωπίδα της εφημερίδας. Με γνώμονα αυτή την αρχή προχώρησε, στις 7 Δεκεμβρίου 1955, ο Νίκος Χρ. Παττίχης στην έκδοση νέας εφημερίδας με τον συμβολικό τίτλο «Ο Φιλελεύθερος». Ήταν χαλεπές εποχές, όταν ο κυπριακός λαός αγωνιζόταν για την ελευθερία του και κατέθετε θυσίες για απαλλαγή από τη στυγνή βρετανική αποικιοκρατία.

«Ο «Φιλελεύθερος» παραμένει πιστός στις αρχές που κληρονόμησε από τον ιδρυτή του. Θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία του κυπριακού λαού, αγωνίζεται για τη δικαίωση της όμορφης, αλλά βασανισμένης πατρίδας μας και προσδοκά την απαλλαγή από την τουρκική κατοχή. Πρεσβεύει τις δημοσιογραφικές αρχές της ελευθερίας του λόγου και της αντικειμενικής ενημέρωσης», σημειώνει προλογίζοντας την έκδοση ο Νίκος Χρ. Παττίχης, εγγονός του ιδρυτή του «Φιλελεύθερου». Στον πρόλογό του επίσης υπογραμμίζει:

«Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου φύλλου της εφημερίδας μας, αποτιμούμε τη μέχρι σήμερα πορεία ως η τρίτη γενιά των εκδοτών του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Ο Φιλελεύθερος», μαζί με τη Μυρτώ Μαρκίδου, επίσης εγγονή του ιδρυτή του «Φιλελεύθερου». Είναι για μας σημαντική επέτειος – ορόσημο, η οποία σηματοδοτείται από νέα στρατηγική συνεργασία με τον Κώστα Κλεάνθους, καλό γνώστη της τεχνολογίας αιχμής, επιχειρηματία με όραμα, ο οποίος υπόσχεται να συνδράμει στην αναβάθμιση όλων των ΜΜΕ του οργανισμού, των ηλεκτρονικών, αλλά και των έντυπων».

Τα πρωτοσέλιδα επιλέγηκαν από έμπειρους δημοσιογράφους και διοικητικά στελέχη του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Ο Φιλελεύθερος» (που ήταν οι Ανδρούλα Ταραμουντά, Άριστος Μιχαηλίδης, Κώστας Βενιζέλος, Θανάσης Φωτίου, Τάσος Γιαβρούτας, Νίκος Χρ. Παττίχης, Χρύσανθος Χρυσάνθου και Χρύσανθος Μανώλη). Τη γενική επιμέλεια είχε ο Νίκος Χρ. Παττίχης και την καλλιτεχνική επιμέλεια ο Μιχάλης Μίθηλλος.

Η έκδοση, που είναι μεγάλου σχήματος (σε διαστάσεις Α3), υλοποιήθηκε με τη γενναιόδωρη στήριξη της EUROBANK και είναι η πρώτη από σειρά εκδόσεων, εκδηλώσεων και άλλων δράσεων, που θα είναι αφιερωμένες σε αυτή τη σημαντική επέτειο του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Ο Φιλελεύθερος». Επί 70 χρόνια γράφει ιστορία και συνεχίζει…