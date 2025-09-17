Ποινή φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο €14.000 επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στον ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης μετάλλων, όπου πριν από τρεις εβδομάδες σημειώθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά τρία άτομα (εργαζόμενος και επισκέπτες). Η καταδίκη αφορά, ωστόσο, τραυματισμό άλλου εργαζομένου της εταιρείας, η οποία απασχόλησε και στο παρελθόν τις Αρχές για παρανομίες.

Συγκεκριμένα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας επέβαλε χρηματικό πρόστιμο 14.000 σε συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ καταδίκασε ένα φυσικό πρόσωπο σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή, για παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρεται πως προώθησε την ποινική δίωξη εργοδοτών που παράβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Αποτέλεσμα «της δίωξης που αφορούσε σοβαρό εργατικό ατύχημα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε την εταιρεία που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, με τη συλλογή και ανακύκλωση μετάλλων, σε πρόστιμο €14.000 για παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021 και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως του 2020, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό σε εργοδοτούμενή της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα και άλλα πρόσωπα».

Συγκεκριμένα η εταιρεία παρέλειψε να εφαρμόσει «μέθοδο εργασίας κατά τη διαδικασία αποφλοίωσης καλωδίων με τη χρήση μηχανήματος αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine), με αποτέλεσμα εργοδοτούμενή της, η οποία ασχολείτο με την τροφοδότηση / τοποθέτηση των καλωδίων στο μηχάνημα, να τραυματιστεί σοβαρά στα δάκτυλα και την παλάμη του αριστερού της χεριού, όταν αυτό παγιδεύτηκε μεταξύ των περιστρεφόμενων κυλίνδρων».

Ακόμα η εταιρεία παρέλειψε να λάβει τα αναγκαία μέτρα «ώστε το μηχάνημα αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine) που ετίθετο στη διάθεση των εργοδοτουμένων της να είναι κατάλληλο για την προς εκτέλεση εργασία, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενή της να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στα δάκτυλα και την παλάμη του αριστερού της χεριού, όταν αυτό παγιδεύτηκε μεταξύ των δυο περιστρεφόμενων κυλίνδρων του μηχανήματος».

Το Δικαστήριο καταδίκασε επίσης την εταιρεία επειδή παρέλειψε να εφοδιάσει το μηχάνημα «αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine), με προφυλακτήρες ή συστήματα, τα οποία να εμποδίζουν την πρόσβαση στην επικίνδυνη ζώνη, δηλαδή στους περιστρεφόμενους κυλίνδρους του μηχανήματος και για παράλειψη εφοδιασμού του μηχανήματος αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine) με διάταξη επείγουσας διακοπής της λειτουργίας».

Επίσης η εταιρεία καταδικάστηκε για «παράλειψη διάθεσης στους εργοδοτούμενους της, τις κατάλληλες πληροφορίες και σε κατανοητή γλώσσα οδηγίες χρήσης, όσον αφορά τις εργασίες καθαρισμού των κυλίνδρων του μηχανήματος αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine), ώστε οι εργοδοτούμενοι να γνωρίζουν επαρκώς τους κινδύνους που συνεπάγονται από τη χρήση/συντήρηση του μηχανήματος. Ακόμα για παράλειψη καθορισμού των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν με βάση τη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά των εργασιών που αφορούσαν τη χρήση και λειτουργία του μηχανήματος αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine)».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, η εταιρεία παρέλειψε να παρέχει «επιτήρηση κατά τη διάρκεια της τροφοδότησης / τοποθέτησης των καλωδίων στο μηχάνημα αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine)».

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας «καταδίκασε ένα φυσικό πρόσωπο σε πρόστιμο ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή, για παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021 και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2020, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό σε εργοδοτούμενό της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα».

Οι προηγούμενες καταδίκες

Σύμφωνα με πηγές από το Τμήμα Περιβάλλοντος «το 2019 και αφότου προηγήθηκαν εξώδικες ρυθμίσεις και επιστολές συμμόρφωσης για παύση εργασιών της παράνομης μη αδειοδημένης εγκατάστασης, στάλθηκε αναλυτική έκθεση στον Γενικό Εισαγγελέα για έκδοση προσωρινού διατάγματος (ex parte) για παύση εργασιών της εγκατάστασης». Τρία χρόνια αργότερα (2022) έπειτα από ενημέρωση που ζήτησε ο Γενικός Εισαγγελέας, το Τμήμα περιβάλλοντος όπως μας αναφέρθηκε, τόνισε με επιστολή «πως εμμένει στην αρχική του άποψη για κλείσιμο της εγκατάστασης». Το 2023, εξάλλου, δικαστήριο εξέδωσε εξώδικο €600 για τον συγκεκριμένο χώρο.