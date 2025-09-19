Επικίνδυνα είναι τα φράγματα Ταμασού, Γερμασόγειας και των Πολεμιδιών σε περίπτωση αστοχίας η οποία θα οδηγήσει σε απώλεια του νερού τους, υπό την έννοια ότι σε κατώτερο υψόμετρο υπάρχουν κοινότητες οι οποίες δυνατόν να πλημμυρίσουν.

Η σχετική προειδοποίηση ανήκει στο στέλεχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κ. Άκη Κίκα, ο οποίος έκανε σχετική αναφορά ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής.

Συγκεκριμένα ο κ. Κίκας ανέφερε: Όσον αφορά τους χάρτες πιθανής πλημμύρας (του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων) τα τρία φράγματα, της Ταμασού, των Πολεμιδιών και της Γερμασόγειας χαρακτηρίστηκαν ως τα πιο επικίνδυνα επειδή κάτω από αυτά υπάρχουν κοινότητες.

Παρατήρησε επίσης, ότι πρέπει να προσεχθεί και το φράγμα Κούρη, υπό την έννοια ότι σε κατώτερο υψόμετρο διέρχεται ο δρόμος Λεμεσού-Πάφου, ενώ στη γύρω περιοχή υπάρχουν και κοινότητες.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης πως υπάρχουν και 15 ιδιωτικά φράγματα τα οποία επιβάλλεται να ελέγχονται. Όπως εξήγησε, η κατασκευή τους δεν έχει εναρμονιστεί με τις πρόνοιες της νομοθεσίας (περί ενιαίας διαχείρισης υδάτων που ψηφίστηκε το 2010).

Η υπεύθυνη για την ασφάλεια των φραγμάτων κ. Στέλλα Πατσάλη ανέφερε πως το πιο επικίνδυνο φράγμα είναι αυτό των Πολεμιδιών.

Ο κ. Κίκας αναφερόμενος στο θέμα της συντήρησης των φραγμάτων είπε, πως όταν η Υπηρεσία ετοίμασε σχετική έκθεση το 2016, διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες στο θέμα της συντήρησης, ενώ προέκυψε πως έμπειρο προσωπικό (σε θέματα συντήρησης) αποχώρησε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).

Περαιτέρω εξήγησε, πως ο νόμος προβλέπει ότι σε ετήσια βάση ο κάθε επιβλέπων μηχανικός πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο διευθυντή του ΤΑΥ για την κατάσταση του φράγματος και αυτός υποχρεούται να υποβάλλει δική του έκθεση στον υπουργό Γεωργίας.

Ακολούθως ο κ. Κίκας ανέφερε και τα εξής: Στις εκθέσεις το ίδιο το ΤΑΥ καταγράφει αδυναμίες. Για παράδειγμα για τις προληπτικές συντηρήσεις αναφέρεται πως δεν γίνεται συστηματική συντήρηση σε όλα τα φράγματα ιδιαίτερα στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Μας είπαν, ενδεικτικά, πως πολλές θυρίδες ή βαλβίδες εξόδου δεν είχαν ανοιχθεί για χρόνια με αποτέλεσμα το Τμήμα να μην μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσον θα λειτουργήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, πολλά όργανα παρακολούθησης σε αριθμό μεγάλων φραγμάτων ήταν εγκαταλειμμένα. Όταν τα είδαμε μας ανησύχησαν γι’ αυτό και τα καταγράψαμε.

Όπως επιβεβαίωσε και η κ. Πατσάλη, οι προειδοποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του Τμήματος προς τον υπουργό Γεωργίας για τα έτη 2023 και 2024».

Ο κ. Κίκας είπε επίσης, πως κάθε δέκα χρόνια τα μεγάλα φράγματα πρέπει να επιθεωρούνται και από ανεξάρτητο μηχανικό. Μέχρι σήμερα δεν εντοπίσαμε τέτοιους ελέγχους, πρόσθεσε. «Αυτό το υποδείξαμε και το 2016», συμπλήρωσε.

Η κ. Πατσάλη απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου ανέφερε πως το φράγμα Μαυροκόλυμπου του οποίου το νερό άδειασε λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε (αστοχία/σπάσιμο αγωγού) κατασκευάστηκε κατόπιν μελέτης Γιουγκοσλάβων και αυτή προνοούσε ότι ο πύργος του φράγματος θα είναι βυθισμένος στο νερό. Με τον ίδιο τρόπο κατασκευάστηκαν και τα φράγματα των Πολεμιδιών, της Γερμασόγειας, της Αργάκας και της Αγίας Μαρίνας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά πιθανές μελλοντικές αστοχίες.

Σημειώνεται πως ο αγωγός που αστόχησε/έσπασε, ήταν μεταλλικός.