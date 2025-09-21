Μετά από εννέα ημέρες αγωνίας, η Μύκα, η γάτα που είχε χαθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας, εντοπίστηκε ζωντανή στην πίστα, κοντά στο σημείο όπου είχε δραπετεύσει. Η εξαφάνισή της είχε προκαλέσει κινητοποίηση εθελοντών, φιλόζωων αλλά και του Κινήματος Οικολόγων.

Η γάτα είχε καταφέρει, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, να ξεφύγει από το καλά ασφαλισμένο κλουβί της και να τρέξει τρομαγμένη στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών. Η αναζήτηση συνεχίστηκε για περισσότερες από μία εβδομάδα μέχρι που τελικά εντοπίστηκε και περισυνελέγη.

Η κηδεμόνας της Μύκας, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την ευχάριστη εξέλιξη και ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι βοήθησαν στον εντοπισμό της. «Βρέθηκε η Μύκα χθες το βράδυ, 9 μέρες μετά, στην πίστα, στον χώρο των αεροσκαφών εκεί κοντά που είχε χαθεί!», έγραψε συγκινημένη, γνωστοποιώντας ότι ο σύζυγός της ταξιδεύει στη Λάρνακα για να την παραλάβει.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους εθελοντές, που βρίσκονταν καθημερινά στον χώρο του αεροδρομίου, καθώς και στην Ανθή Μουζούρη για τη συμβολή της στη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης. Ευχαρίστησε επίσης το προσωπικό του αεροδρομίου για τη συνεχή στήριξη.

«Πραγματικά η Μίκα δεν θα είχε βρεθεί χωρίς εσάς και δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τη χαρά μου», κατέληξε η κηδεμόνας της.