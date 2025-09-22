Αθώος κρίθηκε σήμερα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ο κατηγορούμενος λοχίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, ο οποίος τα τελευταία πέντε χρόνια βρισκόταν σε διαθεσιμότητα, έπειτα από καταγγελία για κακοποίηση ανήλικης.

Η υπόθεση χρονολογείται από το 2020 ενώ πριν από περίπου ένα χρόνο οδηγήθηκε σε ακροαματική διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, με την αθώωση του αστυνομικού.

Να σημειωθεί ότι κατηγορούμενη στην υπόθεση ήταν και η σύζυγος του αστυνομικού, η οποία επίσης αθωώθηκε. Το ζεύγος εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο, Δημήτρη Λοχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η ανήλικη παραπονούμενη κατέθεσε ενόρκως, αλλά κρίθηκε αναξιόπιστη.