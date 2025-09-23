Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 18 και 17 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε χθες στο ΤΑΕ Λάρνακας από 39χρονο, την ίδια ημέρα, κλάπηκε το όχημα του, το οποίο είχε ενοικιάσει μέσω εφαρμογής. Εντός του οχήματος υπήρχε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένας φάκελος που περιείχε το χρηματικό ποσό των €8.000. Ο παραπονούμενος στη συνέχεια, εντόπισε το εν λόγω όχημα μέσω εφαρμογής.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 18χρονης και 17χρονης, οι οποίες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης.

Στη συνέχεια, από έρευνα που διενεργήθηκε από μέλη της Αστυνομίας, σε ανοικτό χώρο στη Λάρνακα, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των €8.000.

Οι δύο ύποπτες αναμένεται σήμερα να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.