Η Σελήνη φαίνεται πως… σκουριάζει και, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, υπεύθυνη είναι η ίδια η Γη. Όπως αναφέρει το Nature, σωματίδια οξυγόνου που προέρχονται από τη γηϊνή ατμόσφαιρα μεταφέρονται έως τη Σελήνη και μετατρέπουν τα σεληνιακά ορυκτά σε αιματίτη, γνωστό και ως σκουριά.

«Η ανακάλυψη αυτή αποκαλύπτει πόσο βαθιά διασυνδέονται Γη και Σελήνη και πώς η Σελήνη επηρεάζεται από αυτές τις αλληλεπιδράσεις», δήλωσε ο Ziliang Jin, πλανητικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Μακάο στην Κίνα. Ο ίδιος και η ερευνητική του ομάδα δημοσίευσαν τα ευρήματα στο περιοδικό Geophysical Research Letters.

Κανονικά, τόσο η Γη όσο και η Σελήνη βομβαρδίζονται από φορτισμένα σωματίδια του Ήλιου. Ωστόσο, πέντε ημέρες κάθε μήνα η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, μπλοκάροντας τα περισσότερα ηλιακά σωματίδια. Τότε η Σελήνη εκτίθεται στον λεγόμενο «Γήινο άνεμο», δηλαδή σε σωματίδια που προέρχονται από την ατμόσφαιρα της Γης – ιόντα υδρογόνου, οξυγόνου και αζώτου – τα οποία, όταν χτυπούν το σεληνιακό έδαφος, εμφυτεύονται στα ανώτερα στρώματά του και προκαλούν χημικές αντιδράσεις.

ΚΥΠΕ