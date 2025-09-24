Ενώπιον του λεγόμενου «στρατιωτικού δικαστηρίου» στα κατεχόμενα επρόκειτο να παρουσιαστούν εκ νέου στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης οι πέντε Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι κρατούνται παράνομα από τις 19 Ιουλίου. Στη σημερινή «δικάσιμο» αναμένεται να καταθέσουν δύο μάρτυρες υπεράσπισης.

Οι πέντε Ε/κ αντιμετωπίζουν την «κατηγορία» της παραβίασης στρατιωτικής περιοχής. Επιπλέον, ο ένας εξ αυτών κατηγορείται για «παράνομη είσοδο» στο ψευδοκράτος, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις για «συγκάλυψή» του.

Υπενθυμίζεται ότι οι ίδιοι θα παρουσιαστούν και ενώπιον του λεγόμενου «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο, στις 26 Σεπτεμβρίου, μετά την αναβολή της υπόθεσης στις 19 Σεπτεμβρίου. Εκεί αντιμετωπίζουν «κατηγορίες» για παραβίαση ιδιωτικής περιουσίας και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ δύο από αυτούς κατηγορούνται επιπλέον για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.