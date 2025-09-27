Συννεφιά, τοπικές βροχές, άνεμοι καθώς και πτώση της θερμοκρασίας θα σημειώνονται σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμημα Μετεωρολογίας, επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι όμως, στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό, θα αναπτυχθούν νεφώσεις που αναμένεται δώσουν μεμονωμένες βροχές. Τοπικά το απόγευμα θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι. Τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Τη Δευτέρα, στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και μετά το μεσημέρι στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να βρεθεί έτσι κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.