Νύχτα τρόμου πέρασαν Κύπριοι βουλευτές, οι οποίοι βρίσκονταν σε κοινοβουλευτική δράση εκτός Κύπρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του philenews, το αεροσκάφος που τους μετέφερε από τη Φρανκφούρτη στο Billund της Δανίας υποχρεώθηκε να επιστρέψει πίσω στη Φρανκφούρτη και να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

Στην πτήση επέβαιναν η Σάβια Ορφανίδου, ο Ονούφριος Κουλλά, ο Άντρος Καυκαλιάς και ο Χρύσης Παντελίδης. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί κανονικά από το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, ωστόσο περίπου 20 λεπτά μετά την αναχώρηση, οι επιβάτες ενημερώθηκαν από το πλήρωμα ότι για λόγους ασφαλείας έπρεπε να επιστρέψουν πίσω.

Οι βουλευτές δήλωσαν ότι δεν αντιλήφθηκαν κάποιο εμφανές πρόβλημα κατά την πτήση, όμως κατά την προσγείωση το αεροσκάφος φρέναρε απότομα, ενώ στο σημείο βρίσκονταν ήδη ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Μετά την ακινητοποίηση, δόθηκε εντολή άμεσης εκκένωσης χωρίς να παραλάβουν οι επιβάτες τα προσωπικά τους αντικείμενα. Στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για τυχόν αναπνευστικά προβλήματα, με τις αρχές να ρωτούν εάν υπήρξαν καπνοί ή αναθυμιάσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι Κύπριοι βουλευτές παραμένουν στη Φρανκφούρτη και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να αναχωρήσουν εκ νέου για τη Δανία το μεσημέρι, με νέα πτήση στις 12:00.