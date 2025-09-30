Στη Νομική Υπηρεσία διαβιβάστηκε χθες ο φάκελος της υπόθεσης βιασμού κρατούμενου στις Κεντρικές Φυλακές από συγκρατούμενούς του, με εισήγηση όπως υπάρξουν διώξεις.

Παράλληλα, το κλίμα στις φυλακές δεν είναι και το καλύτερο με τον Κλάδο Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα να καταγγέλλει τη διεύθυνση για αδράνεια αλλά και για «υπόγειο πόλεμο» μεταξύ διευθυντή και υποδιευθύντριας. Κι’ όλα αυτά ενώ οι φυλακές την περασμένη βδομάδα είχαν καταγράψει αριθμό ρεκόρ κρατουμένων, αφού ξεπέρασαν τους 1.200 και με το περιστατικό του βιασμού να ταλανίζει ακόμη μια φορά το σωφρονιστικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», χθες η Αστυνομία απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία τον φάκελο από τις ανακρίσεις μετά την καταγγελία του κρατούμενου για βιασμό του από δυο κρατούμενους και, μάλιστα, την καταγραφή του σε βίντεο. Η Αστυνομία εισηγείται την ποινική δίωξη των δύο καταδίκων, ωστόσο, η υπόθεση θα μελετηθεί σχολαστικά για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν, του χειρισμού που έτυχε ο κρατούμενος, σε συνδυασμό με το αίτημα της δικηγόρου του Λητώς Καριόλου, για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Χθες, επίσης, ο εν λόγω κατάδικος μετακινήθηκε σε άλλα αστυνομικά κρατητήρια προς συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Επιτρόπου Νομοθεσίας ότι εκεί όπου μεταφέρθηκε για σκοπούς προστασίας, ήταν έγκλειστος 24ώρες το 24ωρο αφού δεν μπορούσε να προαυλιστεί. Ο κρατούμενος αναμενόταν να δώσει συμπληρωματική κατάθεση, αλλά τελικά αυτή ακυρώθηκε, ενώ η δικηγόρος του ζητά επίσης, την άμεση αποφυλάκισή του λόγω των γεγονότων.

Στο μεταξύ, πόλεμος φαίνεται να έχει ξεσπάσει και εσωτερικά στις φυλακές, με τον Κλάδο δεσμοφυλάκων που είναι ενταγμένοι στη συντεχνία Ισότητα να εκφράζουν με επιστολή τους προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Μάριο Χαρτσιώτη, την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση του προσωπικού των φυλακών για την συνεχιζόμενη αδράνεια της διεύθυνσης. Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες και δεσμεύσεις που έχουν γίνει, αναφέρεται στην επιστολή, στην πράξη δεν έχει υλοποιηθεί καμία από τις υποσχέσεις, και οι όποιες παρεμβάσεις περιορίζονται σε θεωρητικά λόγια δίχως ουσία. «Η διεύθυνση, αντί να βρίσκεται σε τακτική και ουσιαστική επικοινωνία με το Κλαδικό μας Συμβούλιο, αποφεύγει να συγκαλεί συναντήσεις, με αποτέλεσμα να μην συζητούνται ούτε να επιλύονται τα χρόνια προβλήματα του σωφρονιστικού προσωπικού. Αυτή η στάση δημιουργεί ένα κλίμα ανασφάλειας και απαξίωσης που έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στην εργασιακή μας καθημερινότητα όσο και στην ομαλή λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος».

Οι δεσμοφύλακες της Ισότητας τονίζουν περαιτέρω στην επιστολή, ότι «είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι ο διευθυντής και η υποδιευθύντρια επιδίδονται σε έναν συνεχή και υπονομευτικό “υπόγειο πόλεμο” μεταξύ τους. Η αντιπαράθεση αυτή δεν περιορίζεται σε προσωπικό επίπεδο, αλλά μεταφέρεται έμμεσα και άμεσα στο προσωπικό, προκαλώντας κλίμα τοξικότητας, διάλυσης και διαίρεσης. Η σύγκρουση ηγεσίας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη συνοχή, την πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα του έργου μας, με αποτέλεσμα το ανθρώπινο δυναμικό να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια εσωτερική κατάσταση ανασφάλειας και σύγχυσης που καθιστά αδύνατη την εύρυθμη λειτουργία των φυλακών. Πρόκειται για μια κατάσταση ανεπίτρεπτη, η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί», προσθέτουν.

Στο στόχαστρο της Ισότητας ήταν και οι τελευταίες προαγωγές όπου καταγγέλλει ότι η διεύθυνση ενήργησε με τρόπο «προκλητικά αντιθεσμικό και αυθαίρετο». Ο διευθυντής, όπως υποστηρίζεται, «χωρίς να ζητήσει ή να λάβει υπόψη του τη γνώμη κανενός συνεργάτη του, προχώρησε σε αποφάσεις αποκλειστικά κατά το δοκούν, “κόβοντας και ράβοντας” όπως εκείνος ήθελε, χωρίς καμία διαφάνεια, αντικειμενικότητα ή αίσθηση δικαιοσύνης. Αυτή η τακτική ενισχύει το κλίμα αναξιοκρατίας και απαξιώνει πλήρως το προσωπικό, επιτείνοντας τα ήδη σοβαρά λειτουργικά προβλήματα».

«Επιπλέον, σας προειδοποιούμε ξεκάθαρα, ότι η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων και παρεμβάσεων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των δεσμοφυλάκων, και κατ’ επέκταση για την ασφάλεια των ίδιων των κρατουμένων. Είναι θέματα που έχουν επισημανθεί και καταγραφεί αμέτρητες φορές, χωρίς όμως καμία έμπρακτη ανταπόκριση». Το Κλαδικό Συμβούλιο Ισότητα προειδοποιεί ότι εάν συνεχιστεί η αδιαφορία και η απουσία ουσιαστικών ενεργειών, θα προχωρήσουν σε καταγγελίες προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, περιλαμβανομένων της Europris και της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT), ενημερώνοντας για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας και ασφάλειας που επικρατούν στις φυλακές της χώρας.