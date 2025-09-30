Το Αρχηγείο Αστυνομίας, ζητά δήλωση ενδιαφέροντος από άτομα ή εταιρίες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήρια στην Λευκωσία που να πληρούν τις πιο κάτω απαιτήσεις, για κάλυψη στεγαστικών του αναγκών:

Ανεξάρτητο κτήριο συνολικού εμβαδού 1.000 m² περίπου, στην περιοχή Λευκωσίας για κάλυψη στεγαστικών Αναγκών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας. Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει γραφειακούς βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους καθώς 12 στεγασμένους χώρους για υπηρεσιακά οχήματα και 50 χώρους στάθμευσης για τα οχήματα του προσωπικού και ένα χώρο στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Ανεξάρτητο κτήριο συνολικού εμβαδού 210 m² περίπου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Στροβόλου, για κάλυψη των αναγκών του Αστυνομικού Σταθμού Στροβόλου. Το κτήριο να διαθέτει γραφειακούς και βοηθητικούς / αποθηκευτικούς χώρους, στεγασμένους χώρους για 4 Υπηρεσιακά οχήματα, 16 χώρους στάθμευσης για το προσωπικό και 1 χώρο στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Γραφειακούς και βοηθητικούς χώρους συνολικού εμβαδού 630 m² περίπου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση ακτίνας όχι πέραν των 5 (πέντε) χιλιομέτρων από το Αρχηγείο Αστυνομίας, για κάλυψη στεγαστικών Αναγκών της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Προτύπων και Επιθεωρήσεως. Ο χώρος να διαθέτει γραφειακούς, βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και 4 κλειστούς χώρους στάθμευσης για υπηρεσιακά οχήματα, 15 ανοικτούς χώρους στάθμευσης των οχημάτων του προσωπικού και ένα χώρο στάθμευσης για άτομα ΑμεΑ..

Περισσότερες πληροφορίες με αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των κτηρίων είναι αναρτημένες στην Ιστοσελίδα της Αστυνομίας www.police.gov.cy.

Τελευταία ημέρα υποβολής Δηλώσεων είναι η Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, 2025 η ώρα 12:00.

Σημειώνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει πέραν της μιας Δήλωσης Ενδιαφέροντος ανάλογα με τα κτήρια που διαθέτει.