Οι “κατηγορίες” που αφορούσαν «παράνομη είσοδο σε ξένη περιουσία» και την “πρόκληση ανησυχίας» εναντίον των 5 Ελληνοκυπρίων που καρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα αποσύρθηκαν την Τετάρτη κατά τη διαδικασία στο “επαρχιακό δικαστήριο” Τρικώμου.

Η “κατηγορούσα αρχή” ανέφερε ότι αποφάσισαν να μην προχωρήσουν με “δίωξη” για αυτές τις “κατηγορίες” και το “δικαστήριο” αποφάσισε ότι οι 5 Ελληνοκύπριοι απαλλάσσονται από αυτές.

Ακολούθως συνεχίστηκε η διαδικασία για την “κατηγορία” για “παραβίαση προσωπικών δεδομένων” εναντίον δύο εκ των Ελληνοκυπρίων.

Η “κατηγορούσα αρχή” είπε ότι προτίθενται να κάνουν μια προσθήκη όσον αφορά το θέμα αυτό και ζήτησε αναβολή, με το “δικαστήριο” να ορίζει εκ νέου τη διαδικασία για τις 21 Οκτωβρίου.

ΚΥΠΕ