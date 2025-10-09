Μπήκε στο ΤΑΕΠ μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα, παρέμεινε εκεί χωρίς να του προσφερθεί φαγητό και νερό και μέχρι τις 2:30 μετά το μεσημέρι βρισκόταν ακόμα στον ίδιο χώρο.

Η καταγγελία που έφθασε στον «Φ» γραμμένη σε έντονο ύφος από τον γιο του ηλικιωμένου που υπέστη την ταλαιπωρία σε ιδιωτικό νοσοκομείο του ΓεΣΥ, έχει ήδη σταλθεί τόσο στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου όσο και σε άλλους αρμόδιους Φορείς για να τύχει σχετικής διερεύνησης.

Σε ό,τι αφορά μάλιστα το Παρατηρητήριο Ασθενών της ΟΣΑΚ, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι, πέραν της συγκεκριμένης καταγγελίας που είχε υποβληθεί τον Σεπτέμβριο, το τελευταίο δεκαήμερο, υποβλήθηκαν άλλα δύο παράπονα για τον τρόπο μεταχείρισης των ασθενών από το συγκεκριμένο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Στην καταγγελία του η οποία στάλθηκε και στο ίδιο το νοσοκομείο, ο γιος του ασθενούς περιγράφει τα όσα έζησε κατά την παραμονή του πατέρα του στο συγκεκριμένο Τμήμα του νοσηλευτηρίου.

Μετέφερε, όπως αναφέρει τον ασθενή στο ΤΑΕΠ στις 00:30.

Στον ίδιο δεν επιτράπηκε η είσοδος, βάσει κανονισμού που εφαρμόζει το εν λόγω νοσηλευτήριο. Επέστρεψε στο νοσοκομείο στις 10 το πρωί και διαπίστωσε, ότι ο πατέρας του βρισκόταν ακόμα σε δωμάτιο του παλιού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσηλευτηρίου «χωρίς να του έχει δοθεί ούτε νερό, ούτε φαγητό, παρόλο που είχε ζητήσει επανειλημμένα».

Όταν ρώτησε για το τι θα γίνει τελικά με τον πατέρα του, πήρε την απάντηση ότι θα μεταφερόταν μέχρι τις 12 το μεσημέρι σε θάλαμο, μόλις αποδεσμεύονταν κλίνες από ασθενείς που θα έπαιρναν εξιτήριο.

Με αυτή τη διαβεβαίωση ο πολίτης έφυγε ξανά από το νοσοκομείο και λίγο μετά τις 2:30 (μετά το μεσημέρι) επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πατέρα του ο οποίος τον ενημέρωσε ότι βρισκόταν στον ίδιο χώρο, στην ίδια κατάσταση και ήθελε να φύγει από το εν λόγω νοσοκομείο.

Ο πολίτης επικοινώνησε με την γιατρό που παρακολουθούσε τον ασθενή η οποία ωστόσο δεν μπορούσε να τον ενημερώσει για το πότε ο πατέρας του θα μεταφερόταν σε θάλαμο για νοσηλεία. Τον παρέπεμψε μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία «στη διεύθυνση του νοσοκομείου για να υποβάλει παράπονο».

Πράγματι ο πολίτης επικοινώνησε με τη διοίκηση του νοσηλευτηρίου καταγγέλλοντας πλήρη εγκατάλειψη και έλλειψη φροντίδας σε ηλικιωμένο ασθενή.

Το άτομο ωστόσο με το οποίο είχε επικοινωνήσει, τον παρέπεμψε εκ νέου στην γιατρό η οποία στη συνέχεια αρνήθηκε να του μιλήσει παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του, όπως αναφέρει στην καταγγελία του.

Η άρνηση της γιατρού, όπως παραδέχεται ο πολίτης, προκάλεσε την οργή του με αποτέλεσμα να αρχίσει να φωνάζει στον χώρο των επειγόντων περιστατικών σε μια προσπάθεια να πετύχει τη

μεταφορά του πατέρα του σε θάλαμο.Στην επιστολή του προς το νοσηλευτήριο, ο πολίτης καταγγέλλει «ακραία αντιεπαγγελματική συμπεριφορά εκ μέρους ιατρικού και διοικητικού προσωπικού, επικίνδυνη αμέλεια, πλήρη έλλειψη συντονισμού και παραβίαση βασικών δικαιωμάτων του ασθενούς».

Απαιτεί επίσης, τεκμηριωμένη απάντηση για το ποιος φέρει την ευθύνη και επίσημη απολογία και καταλήγοντας αναφέρει ότι η εικόνα που σχημάτισε η οικογένειά του από το εν λόγω ΤΑΕΠ ήταν ντροπιαστική και επικίνδυνη για την ασφάλεια των ασθενών.

Η καταγγελία, μεταξύ άλλων εμπλεκόμενων φορέων στάλθηκε και στο υπουργείο Υγείας.