Ο Ισπανός σκηνοθέτης David Castillo, που προετοίμαζε το ντοκιμαντέρ «Κύπρος: Διαιρεμένο Νησί», κατήγγειλε ότι «συνελήφθη» δύο φορές και του «επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου» στα κατεχόμενα, κατά τη διάρκεια των προσπαθειών του να πραγματοποιήσει γυρίσματα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Γενί Ντουζέν», ο Castillo ανέφερε ότι το εγχείρημά του είχε στόχο να παρουσιάσει με αμερόληπτο τρόπο τις θέσεις των δύο πλευρών στο Κυπριακό και να φέρει σε κοινή συνέντευξη τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Όπως δήλωσε, ενώ αρχικά υπήρξε θετική ανταπόκριση από το περιβάλλον του κ. Τατάρ, η πρόταση για κοινή εμφάνιση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη απορρίφθηκε κατηγορηματικά.

Εμπόδια και απαγόρευση εισόδου

Ο σκηνοθέτης σημείωσε ότι κατά τις προσπάθειες εξασφάλισης αδειών για τα γυρίσματα, ο ίδιος και η ομάδα του αντιμετώπισαν σοβαρά εμπόδια από τις «αρχές» του ψευδοκράτους. Όπως είπε, κρατήθηκε για «ανάκριση», απειλήθηκε με σύλληψη και τελικά ενημερώθηκε ότι του απαγορεύεται η είσοδος στα κατεχόμενα.

Παρά τις επανειλημμένες του προσπάθειες να επικοινωνήσει με το γραφείο του Τουρκοκύπριου ηγέτη για επίσημη εξήγηση, δεν έλαβε καμία απάντηση.

Το ναυάγιο του ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ επρόκειτο να περιλάβει γυρίσματα και στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, ωστόσο το σχέδιο ναυάγησε μετά την απαγόρευση εισόδου. Ο Castillo χαρακτήρισε την εμπειρία του «πραγματικά λυπηρή», επισημαίνοντας ότι η απόφαση των «αρχών» υπονομεύει την ελευθερία του Τύπου και την προσπάθεια για αντικειμενική παρουσίαση της κατάστασης στην Κύπρο.

ΚΥΠΕ