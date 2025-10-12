Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων πραγματοποιούνται σήμερα το απόγευμα σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο, με πρωτοβουλία της διαδικτυακής ομάδας «United for Palestine CY».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στη Λευκωσία οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στις 4:00 μ.μ. στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία στην οδό Λήδρας, επιστρέφοντας στην Πλατεία μέσω της οδού Ονασαγόρου.

Στη Λάρνακα, η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 6:00 μ.μ. στην Πλατεία Ευρώπης (Φοινικούδες), ενώ στην Πάφο η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 5:30 μ.μ. στην Πλατεία Δημοτικού Μεγάρου.

Η Αστυνομία θα βρίσκεται παρούσα στις περιοχές των εκδηλώσεων για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή τους και να παρέχει διευκολύνσεις στο κοινό, καλώντας παράλληλα τους συμμετέχοντες να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: Σύμφωνα με τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, οι διοργανωτές οφείλουν να μεριμνούν για την ειρηνική και ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων, να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές και την Αστυνομία και να τηρούν τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης ότι η Αστυνομία δύναται να επιβάλει περιορισμούς ή να διαλύσει μια συγκέντρωση εφόσον αυτή παύσει να είναι ειρηνική ή υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης ή πρόκλησης ζημιών. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου πρόσωπα αποκρύπτουν ή αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά τους, οι αστυνομικοί μπορούν να απαιτήσουν την αφαίρεση του αντικειμένου ή του μέσου που καθιστά τη φυσιογνωμία τους μη αναγνωρίσιμη.