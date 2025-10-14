Ενώ ο Επίσκοπος Τυχικός αναχώρησε ήδη από την Κύπρο για την Κωνσταντινούπολη, όπου την ερχόμενη Παρασκευή 17 Οκτωβρίου θα παρουσιασθεί ενώπιον της Οικουμενικής Συνόδου, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι θέμα έχει δημιουργηθεί ως προς την πρόθεση που εξέφρασε καθηγητής ειδικευμένος σε εκκλησιαστικά ζητήματα να τον συνοδεύει κατά την διαδικασία.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, εντός της αίθουσας όπου θα συνεδριάζει η Οικουμενική Σύνοδος είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα άλλα άτομα από τους ιεράρχες μέλη της Συνόδου και τους προσκεκλημένους, εν προκειμένω από τον Μητροπολίτη τέως Πάφου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στον «Φ», ο Επίσκοπος Τυχικός θα μπορεί να έχει παρά το πλευρό του όποιον επιθυμεί για να του παρέχει αρωγή μόνο μέχρι τον προαύλιο χώρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όχι εντός της αίθουσας της συνεδρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιδίου του καθηγητή, τη νομική αρωγή του Επισκόπου Τυχικού, θα αναλάβει ο Καθηγητής Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος διδάσκει Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει σχετική εμπειρία, καθώς έχει καταθέσει και υποστηρίξει έκκλητες πρόσφυγες ενώπιον του Οικουμενικού Θρόνου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του κ. Λαζαράτου, επισημαίνεται ότι αναλαμβάνει την υποστήριξη εκκλήτου προσφυγής Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Κύπρου ενώπιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, με την οποία αποφασίστηκε η έκπτωσή του από τον επισκοπικό θρόνο.