Εξελίξεις σημειώνονται γύρω από το θέμα του ανέλεγκτου των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα, αφού πρόσφατα κατατέθηκε στην Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο το νομοσχέδιο που αφορά τον έλεγχο των αποφάσεων του.

Το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε μετά και την τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο με τη συμμετοχή του ίδιου του Γενικού Εισαγγελέα και του υπουργού Δικαιοσύνης. Σε δήλωσή του στο philenews ο υπουργός δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης ανέφερε ότι τώρα αναμένεται η ολοκλήρωση του ελέγχου του νομοσχεδίου ώστε αυτό να συζητηθεί μαζί με το πακέτο νομοσχεδίων που εκκρεμεί στη βουλή και αφορά στο διττό ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα.

Κατά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη συζήτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο, το θέμα του ελέγχου των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα θα ανατίθεται σε δικαστή του Ανωτάτου ο οποίος θα αποφασίσει κατά πόσον μια αναστολή ποινικής δίωξης, διακοπή ή μη δίωξη για συγκεκριμένες υποθέσεις είναι ορθή ή όχι.

Στην περίπτωση που το Ανώτατο αποφανθεί ότι η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα δεν ήταν ορθή, τότε η υπόθεση θα επιστρέφει πίσω στον ίδιο για διόρθωση.

Στο μεταξύ, τον διαχωρισμό του διττού ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα καθώς και τη δημιουργία ανεξάρτητου γραφείου γενικού δημοσίου κατηγόρου, χαιρέτησε σήμερα ο ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης Μάικλ ΜακΓκράθ. Μιλώντας στο συνέδριο της ακαδημίας της Νομικής Υπηρεσίας με θέμα «Ιστορική εξέλιξη προοπτικές και προκλήσεις για το θεσμό του γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας» ο κ. ΜακΓκράθ ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει θερμά τα σχέδια μεταρρύθμισης του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας» και την προώθηση της σχετικής σύστασης που απευθύνθηκε προς την Κύπρο στην ετήσια έκθεση της για το κράτος Δικαίου.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο συνέδριο δύο πρώην Γενικοί Εισαγγελείς συμφώνησαν με τις προωθούμενες αλλαγές. Πρόκειται για τους Κώστα Κληρίδη και Πέτρο Κληρίδη.

Σημειώνεται ότι για το θέμα μόλις πρόσφατα κατατέθηκε πρόταση νόμου από τη βουλευτή Χριστιάνα Ερωτόκριτου που προβλέπει έλεγχο των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα από Επιτροπή και όχι από το Ανώτατο Δικαστήριο.