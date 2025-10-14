Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει, βάσει ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, ότι οχήματα διαφόρων κατασκευαστών περιλαμβάνονται στις ειδοποιήσεις των 40ής και 41ης εβδομάδων του 2025 του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στη λίστα περιλαμβάνονται τα εξής οχήματα:

Μοτοσυκλέτα Honda

Dacia Duster (έτη κατασκευής 2024-2025)

Τροχοσπιτο βαν Crosscamp Base X (2022-2024)

Hyundai i20, i20N και BAYON (2021-2023)

Μοτοσυκλέτες Ducati Panigale V4 (STD-S-R-SL-SP), Streetfighter V4 (STD-S-SP) (2018-2025)

Mercedes-Benz eCitan και T-Klasse (2024)

Renault Trucks MASTER4, MASTER4E (2024-2025)

Mini Cooper και Countryman (2025)

BMW 2 Series, iX2, X2, iX1, X1 (2025)

Toyota Proace και Proace Verso (2025).

Περισσότερες πληροφορίες για τα επικίνδυνα προϊόντα είναι διαθέσιμες μέσω του Safety Gate στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search

Ενημέρωση και ενέργειες από εμπόρους και εισαγωγείς

Το Τμήμα καλεί κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς, εισαγωγείς και πωλητές που ενδέχεται να έχουν διαθέσει τα εν λόγω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκληση των προϊόντων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές που κατέχουν κάποιο από τα πιο πάνω οχήματα καλούνται:

να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο ή διανομέα για οδηγίες ή πιθανή αντικατάσταση εξαρτημάτων,

να διακόψουν τη χρήση του οχήματος, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο,

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε φορέας αρνηθεί να ικανοποιήσει τα δικαιώματα του καταναλωτή, το Τμήμα προτρέπει τους πολίτες να υποβάλουν γραπτό παράπονο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy

ΚΥΠΕ