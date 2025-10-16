Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε φουγάρο ταχυφαγείου στην περιοχή Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κλήση λήφθηκε στις 10:35 και στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και Υδραυλική Τηλεσκοπική Πλατφόρμα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας – Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου.

Μέλος του προσωπικού τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να βγει σε ανοιχτό χώρο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ανησυχητική η κατάσταση υγείας της εργαζόμενης.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και γίνονται εργασίες πλήρους κατάσβεσης και εξαερισμού του χώρου.