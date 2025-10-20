Η εξωτερική πολιτική στα κατεχόμενα δεν θα καθορίζεται ποτέ χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία, δήλωσε ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Σε δήλωσή του στο τουρκικό πρακτορείο “Αναντολού,” ο Τουφάν Ερχιουρμάν είπε ότι «ο καθορισμός μιας εξωτερικής πολιτικής στην Κύπρο χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία δεν θα είναι ποτέ ζήτημα κατά τη διάρκεια της θητείας μου», υπογραμμίζοντας ότι οι «πολύ καλές σχέσεις» με την Τουρκία θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται περαιτέρω.

«Θεωρώ αποστολή μου να συμβάλω στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών μας με την Τουρκία», πρόσθεσε, εκφράζοντας «θερμούς χαιρετισμούς και σεβασμό προς ολόκληρο τον τουρκικό λαό στην Δημοκρατία της Τουρκίας».

ΚΥΠΕ