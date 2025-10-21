Στη σύλληψη ενός επιβάτη στο αεροδρόμιο Πάφου προχώρησαν οι Αρχές, καθώς μετέφερε σε κάθε μια από τις αποσκευές του 65 κούτες των 200 τσιγάρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 58χρονο Τουρκοκύπριο επιβάτη με βρετανική υπηκοότητα, πριν την αναχώρηση του με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αποσκευή του περιείχε μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στις αποσκευές του επιβάτη εντοπίστηκαν 65 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Ο επιβάτης συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν.

Αργότερα οδηγήθηκε σε κρατητήριο της Αστυνομίας για να παρουσιαστεί το πρωί της Τετάρτης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου προς έκδοση διατάγματος κράτησής του.