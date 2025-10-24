Ο νέος ηγέτης των Τ/κ Τουφάν Έρχιουρμαν διοργανώνει δεξίωση «νέας εποχής» στο νέο «προεδρικό» μέγαρο, το οποίο ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό, μετά την τελετή ορκωμοσίας του. Στην εκδήλωση παρίσταται και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον σημερινό τ/κ Τύπο, πρώτη φορά το νέο αυτό κτίριο, που κόστισε 6 δις ΤΛ και χρηματοδότησε η Τουρκία, θ ‘ ανοίξει τις πύλες του στον «λαό». Η πρόσκληση δημοσιοποιήθηκε μέσω των λογαριασμών της «προεδρίας» στα ΜΚΔ, οι οποίοι έχουν επαναλειτουργήσει. Τ/κ εφημερίες γράφουν επίσης ότι ο λογαριασμός της «προεδρίας» στο Facebook, που είχε κλείσει επί Τατάρ, έχει ξανανοίξει για σχόλια, ενώ έχει δημιουργηθεί ειδική ομάδα στο WhatsApp για λειτουργούς του Τύπου.

Στις 9.30 πραγματοποιείται η ορκωμοσία στη «βουλή».

Η τελετή παράδοσης – παραλαβής στο νέο «προεδρικό» βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα δύο αυτά κτίρια είναι δίπλα-δίπλα στο νέο συγκρότημα, αλλά μεταξύ των δύο τελετών ο Τουφάν Έρχιουρμαν μετέβη στα μνημεία των ιστορικών ηγετών των Τ/κ Φαζίλ Κιουτσιούκ και Ραούφ Ντενκτάς για να καταθέσει στεφάνια.

ΚΥΠΕ