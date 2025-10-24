Αναβλήθηκε για τις 27 Οκτωβρίου η διαδικασία στο «δικαστήριο» στο κατεχόμενο Τρίκωμο εναντίον των δύο Ελληνοκυπρίων, που αντιμετωπίζουν «κατηγορίες» για παραβίαση του «νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» και της ιδιωτικής ζωής. Η σημερινή διαδικασία επικεντρώθηκε σε νομική διαμάχη σχετικά με το αν ένας φάκελος που φέρεται να βρέθηκε στο όχημά τους μπορούσε να κατατεθεί ως τεκμήριο.

Στη σημερινή ακρόαση, ο «εισαγγελέας» παρουσίασε έναν «αστυνομικό» ως μάρτυρα, με σκοπό να καταθέσει στο «δικαστήριο» έναν μπλε φάκελο που φέρεται να εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο των δύο κατηγορουμένων και να τον υποβάλει ως τεκμήριο.

Οι δικηγόροι των Ε/κ υπέβαλαν ένσταση, ζητώντας αρχικά να εξετάσουν το περιεχόμενο του φακέλου. Μετά από σύντομη διακοπή, οι δικηγόροι επανήλθαν με σειρά ενστάσεων, υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκε ο φάκελος ενδέχεται να είναι «παράνομος» και να παραβιάζει το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής, ο φάκελος φαίνεται να έχει αλλοιωθεί, καθώς περιέχει έγγραφα που δεν ανήκαν αρχικά σε αυτόν (φωτοτυπίες, εκτυπώσεις email), ενώ σε άλλα σημεία υπάρχουν υπογραμμίσεις και σημειώσεις που δεν έγιναν από τους «κατηγορούμενους», καθώς και ότι ο «αστυνομικός» που κλήθηκε να καταθέσει δεν ήταν ο ανακριτής της υπόθεσης, αλλά απλώς ο υπεύθυνος φύλαξης των «τεκμηρίων» και ως εκ τούτου δεν γνώριζε το περιεχόμενό του και δεν μπορούσε να καταθέσει σχετικά με αυτό.

Ο «δικαστής», μετά από νέα διακοπή για να εξετάσει τις ενστάσεις, αποφάσισε να αποδεχθεί το επιχείρημα της υπεράσπισης, κρίνοντας ότι ο φάκελος δεν μπορεί να γίνει δεκτός ως τεκμήριο, καθώς ο μάρτυρας που τον παρουσίασε δεν είχε την αρμοδιότητα να το πράξει.

Αμέσως μετά, ο «εισαγγελέας» ζήτησε ο φάκελος να γίνει δεκτός, όχι ως τεκμήριο, αλλά ως αναγνωριστέο έγγραφο (exhibition). Σύμφωνα με τη νομική ερμηνεία, αυτό του επιτρέπει να διατηρήσει τον φάκελο στη «δικογραφία» ώστε να μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις σε μελλοντικούς μάρτυρες βασιζόμενος στο περιεχόμενό του, αν και με μικρότερη αποδεικτική ισχύ. Παρά τη νέα ένσταση της υπεράσπισης, ο «δικαστής» έκανε δεκτό αυτό το αίτημα.

Τελικά, ο «εισαγγελέας» δήλωσε ότι δεν είχε άλλους μάρτυρες να παρουσιάσει σήμερα, και η «δίκη» ορίστηκε να συνεχιστεί στις 27 Οκτωβρίου, στις 10:30 π.μ.

ΚΥΠΕ