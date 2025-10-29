Επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα, συγκεκριμένα ένα όχημα Ford Transit Custom και μοτοσικλέτες Zero Motorcycles, κοινοποιήθηκαν κατά την 43η εβδομάδα του 2025 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. (Safety Gate), σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, τα προϊόντα που εντοπίστηκαν είναι τα εξής:

Αρ. προειδοποίησης SR/03607/25: Ford TRANSIT CUSTOM (όχημα μεταφοράς επιβατών/εμπορευμάτων), με εύρος κατασκευής από 12/07/2025 έως 19/07/2025 .

Ford TRANSIT CUSTOM (όχημα μεταφοράς επιβατών/εμπορευμάτων), με εύρος κατασκευής από . Αρ. προειδοποίησης SR/03733/25: Zero Motorcycles DS, DSR, DSR/X (μοτοσικλέτες), με εύρος κατασκευής από 04/04/2022 έως 24/07/2025.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα είναι διαθέσιμες μέσω του Safety Gate στη διεύθυνση ec.europa.eu/safety-gate-alerts χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο αριθμό προειδοποίησης.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς, εισαγωγείς και πωλητές να ενημερώσουν το Τμήμα εφόσον έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τα εν λόγω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκλησή τους.

Επίσης, οι καταναλωτές που κατέχουν τα συγκεκριμένα οχήματα ή μοτοσικλέτες καλούνται να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο για οδηγίες ή αντικατάσταση εξαρτημάτων και, όπου χρειάζεται, να σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τον πωλητή ή τον εισαγωγέα, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν παράπονο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στο email recalls@rtd.mcw.gov.cy.