Με τη συμμετοχή ηγετών από διαστημικές υπηρεσίες όπως της NASA και της ESA, αστροναυτών και κορυφαίων εταιρειών του τομέα, θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου 2025 το 6ο Παγκόσμιο Διαστημικό Συμπόσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Έρευνας Διαστήματος (COSPAR).

Όπως ανέφερε στο ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO), Γιώργος Δανός, πρόκειται για το σημαντικότερο παγκόσμιο συνέδριο διαστημικής έρευνας.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τον CSEO σε συνεργασία με τον COSPAR, τον κατεξοχήν διεθνή φορέα για την προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας στο διάστημα.

Για μια ολόκληρη εβδομάδα, είπε, η πρωτεύουσα θα κατακλυστεί από εκατοντάδες κορυφαίους επιστήμονες, αστροναύτες και ηγέτες των μεγαλύτερων διαστημικών οργανισμών του πλανήτη.

Παγκόσμιας εμβέλειας συμμετέχοντες

Στο Συμπόσιο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες όλων των μεγάλων διαστημικών οργανισμών, όπως NASA (ΗΠΑ), ESA (Ευρώπη), JAXA (Ιαπωνία), CNES (Γαλλία), DLR (Γερμανία), ASI (Ιταλία), ISRO (Ινδία), καθώς και εκπρόσωποι από κορυφαίες εταιρείες της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, όπως η Lockheed Martin και η Northrop Grumman.

Το Συμπόσιο COSPAR 2025 έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, με συμμετοχές από περισσότερες από 45 χώρες.

“Αυτό επιβεβαιώνει τη Λευκωσία ως το παγκόσμιο σημείο συνάντησης για την έρευνα του διαστήματος το 2025” είπε ο κ. Δανός.

Η συμμετοχή, πρόσθεσε, επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, με ερευνητές από χώρες όπως ο Καναδάς, το Μεξικό, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Νότια Κορέα, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Νότια Αφρική, η Ταϊλάνδη και η Σιγκαπούρη, “καθιστώντας το συνέδριο μια πραγματικά παγκόσμια σύναξη”.

Πέραν από τη γεωγραφική ποικιλομορφία, συνέχισε ο κ. Δανός, η ποιότητα των συμμετεχόντων οργανισμών είναι εντυπωσιακή, με περισσότερους από 90 φορείς να εκπροσωπούνται.

Αυτοί οι οργανισμοί, τόνισε, αποτελούν την ελίτ της παγκόσμιας διαστημικής έρευνας και βιομηχανίας. Εκτός από τη NASA και την ESA, εκπροσωπούνται ο ιαπωνικός οργανισμός JAXA, η γαλλική υπηρεσία διαστήματος CNES και ερευνητικό κέντρο CNRS, η γερμανική αεροδιαστημική υπηρεσία DLR, η ιταλική υπηρεσία διαστήματος ASI καθώς και εθνικά ερευνητικά ινστιτούτα από την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και πολλές άλλες χώρες.

Επίσης, στη λίστα περιλαμβάνονται κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, το Texas A&M University, το Imperial College London και το University College London (UCL), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και πανεπιστήμια από τη Σιγκαπούρη, το Βέλγιο, την Ιταλία και αλλού.

Ταυτόχρονα, η παρουσία του ιδιωτικού τομέα είναι ισχυρή, με εταιρείες που ηγούνται στην καινοτομία, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του συμποσίου για την εμπορική αξιοποίηση του διαστήματος, είπε ο κ. Δανός.

“Αυτό καταδεικνύει ότι το COSPAR 2025 δεν είναι απλώς ένα συνέδριο, αλλά μια στρατηγική συνάντηση ολόκληρου του παγκόσμιου διαστημικού οικοσυστήματος, που θα λάβει χώρα στην Κύπρο. Έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Κύπρος φιλοξενεί ένα παγκόσμιο διαστημικό συνέδριο τέτοιας κλίμακας και σημασίας, εδραιώνοντας τη θέση της στον παγκόσμιο διαστημικό χάρτη” είπε ο κ. Δανός, προσθέτοντας ότι με περισσότερες από 330 επιστημονικές εργασίες από δεκάδες χώρες, η εκδήλωση επιβεβαιώνει τον παγκόσμιο χαρακτήρα της.

Ανακοινώσεις σημαντικών ανακαλύψεων

Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος θα βρεθεί το Διεθνές Κέντρο Διαστημικής Καινοτομίας (C-SpaRC), μια Εθνική Στρατηγική Υποδομή της Κύπρου, που τον Ιούνιο του 2024 επιλέχθηκε να γίνει διεθνές κέντρο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Έρευνας Διαστήματος (COSPAR). Το κέντρο, το οποίο πλέον αποτελεί Κέντρο Αριστείας του COSPAR, συντονίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO), χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και διαθέτει πολλαπλούς εθνικούς και διεθνείς εταίρους κύρους, όπως η NASA και η Lockheed Martin. Σε μια ειδική συνεδρία-παρουσίαση το C-SpaRC θα ανακοινώσει για πρώτη φορά παγκοσμίως σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις που συνδέουν την υγεία του ανθρώπου στη Γη με φαινόμενα του διαστήματος.

Το Συμπόσιο θα εστιάσει επίσης σε κρίσιμα θέματα όπως η βιωσιμότητα στο διάστημα, η πλανητική προστασία και η αξιοποίηση διαστημικών τεχνολογιών για την επίλυση γήινων προβλημάτων.

Ένα από τα κορυφαία γεγονότα θα είναι η παρουσίαση του νέου «Οδικού Χάρτη για την Εξερεύνηση του Διαστήματος» του COSPAR, ενός στρατηγικού εγγράφου που θα καθορίσει τις προτεραιότητες της παγκόσμιας διαστημικής εξερεύνησης για την επόμενη δεκαετία.

Επιπλέον, αναμένεται η υπογραφή σημαντικών διεθνών συμφωνιών που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία, ιδίως στα θέματα του διαστημικού καιρού, σε μια περίοδο έξαρσης της ηλιακής δραστηριότητας.

Παράλληλα, από την Κύπρο «τρέχει» ο πρώτος παγκόσμιος διαγωνισμός καινοτομίας του COSPAR, το NovaSpaRC, που στηρίζει έμπρακτα τις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) στην Κύπρο και διεθνώς. Επιπλέον, ο CSEO αναμένεται να υπογράψει σημαντικές διεθνείς συμφωνίες που θα ενισχύσουν την κυπριακή διαστημική βιομηχανία και έρευνα, αποφέροντας απτά οφέλη για τη χώρα.

Συμμετοχή κοινού

Ο κ. Δανός είπε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι το κοινό της Κύπρου θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Ο CSEO στα πλαίσια του παγκοσμίου αυτού συνεδρίου, διοργανώνει ειδικά για το κοινό της Κύπρου, το «Φεστιβάλ Επιστήμης του Διαστήματος» την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, 7μμ, στις εγκαταστάσεις του στη Λευκωσία, στο «CSEO Outreach Centre», στην Πλατεία Δημαρχίας. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το κοινό, δίνοντας σε οικογένειες, νέους και όλους τους πολίτες την ευκαιρία να συναντήσουν αστροναύτες, να δουν από κοντά διαστημικά εκθέματα και να συνομιλήσουν με τους επιστήμονες που διαμορφώνουν το μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα.

“Η διοργάνωση αυτού του συνεδρίου δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας δεκαετίας έργου και προσπαθειών του CSEO που αναδεικνύουν τον αναβαθμισμένο διεθνή ρόλο του και την αναγνώριση του ως Διεθνούς Κέντρου Διαστημικής Καινοτομίας (C-SpaRC), το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο υπό την αιγίδα του COSPAR. Το C-SpaRC είναι ένα από τα μόλις δύο Κέντρα Αριστείας του COSPAR παγκοσμίως, τοποθετώντας την Κύπρο στον πυρήνα της παγκόσμιας διαστημικής καινοτομίας” επισήμανε ο κ. Δανός.

Χορηγός Επικοινωνίας είναι το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

ΚΥΠΕ