Με υψηλές θερμοκρασίες τη μέρα, αλλά χειμερινές τη νύχτα κάνει την εμφάνισή του ο Νοέμβριος. Ο καιρός τις επόμενες μέρες αναμένεται αίθριος, με λιγοστές νεφώσεις. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής ψηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ωστόσο, σημειώνεται βουτιά τη νύχτα, καθώς ο υδράργυρος θα κυμαίνεται στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Την Τρίτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.