Στο Πεδίο Βολής του Κόρνου, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη /04/11, η ετήσια διαγωνιστική βολή ατομικού τυφεκίου, γνωστή ως βολή «Ευγενούς Άμιλλας», με τη συμμετοχή Μονάδων Εθνοφυλακής της Εθνικής Φρουράς.

Η δραστηριότητα, που έχει θεσπιστεί από το 1995, στοχεύει στην ανάπτυξη πνεύματος συναγωνισμού και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των Ταγμάτων Εθνοφυλακής, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μονάδων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και των κοινών δράσεων μεταξύ της Εθνικής Φρουράς και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχε και σκοπευτική ομάδα από το Τάγμα Εθνοφυλακής Λήμνου, ενισχύοντας το πνεύμα αδελφοσύνης και στρατιωτικής σύμπνοιας.

Μετά την ολοκλήρωση της βολής πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης των διακριθέντων, κατά την οποία ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, επέδωσαν αναμνηστικά διπλώματα στους συμμετέχοντες και συνεχάρησαν τις ομάδες για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συναδελφικότητας που επέδειξαν.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ανέφερε ότι το Υπουργείο Αμυνας αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του θεσμού της Εθνοφυλακής, προχωρεί συστηματικά σε ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμισή του.

Ο Υπουργός εξέφρασε «υπερηφάνεια βλέποντας το αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας, της πειθαρχίας και του αδιάκοπου φρονήματος που επιδεικνύετε σε κάθε δραστηριότητα όπου συμμετέχετε ως Εθνοφύλακες», σημειώνοντας ότι «η παρουσία και η δράση σας αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αφοσίωσής σας προς την πατρίδα και της ετοιμότητας που σας διακρίνει».

Πρόσθεσε πως σήμερα φιλοξενούνται στην Κύπρο εθνοφύλακες του ΤΕΘ Λήμνου και η «σημερινή ημέρα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία», αφού η παρουσία τους στο νησί «πέραν του ότι αποδεικνύει τους άρρηκτους αδελφικούς δεσμούς που συνδέουν την Κύπρο με την Ελλάδα, αποτελεί ζωντανή επιβεβαίωση της κοινής μας ιστορικής πορείας και της βαθιάς ενότητας του ελληνισμού, η οποία υπερβαίνει σύνορα και αποστάσεις».

Απευθυνόμενος στους Εθνοφύλακες, ο κ. Πάλμας είπε πως «η σημερινή διοργάνωση, η οποία έχει καταστεί πλέον θεσμός, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της ετοιμότητας, της πειθαρχίας, της ομαδικότητας και της αφοσίωσης της Εθνοφυλακής μας προς την επιτέλεση του καθήκοντος».

Οι Εθνοφύλακες, είπε, «ως αναπόσπαστο και πολύ σημαντικό μέρος της αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας, διαδραματίζουν έναν εξέχοντα ρόλο, αυτόν του πολίτη, που παραμένει σε διαρκή εγρήγορση, έτοιμος να προασπιστεί τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά της πατρίδας όποτε και όπου αυτό απαιτηθεί».

Σημείωσε ακόμα ότι η προσπάθεια που κατέβαλαν σήμερα οι Εθνοφύλακες «αποτελεί μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας εκπαίδευσης και προετοιμασίας, η σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνεστε τις ευθύνες που απορρέουν από τα καθήκοντά σας, καθώς και η αδιαμφησβήτητη αγάπη σας για την πατρίδα, αντικατοπτρίζουν την υπευθυνότητα, το πνεύμα προσφοράς και την αφοσίωση που απαιτούνται για την προάσπιση της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας».

Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι «ως Υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του θεσμού της Εθνοφυλακής, προχωρούμε συστηματικά σε ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμισή του. Μεταξύ άλλων, για το 2025 έχει εφαρμοστεί η διαδικασία διεξαγωγής δύο Σχολείων Επιμόρφωσης Εθνοφυλάκων για προαγωγή, με αύξηση του σχετικού επιδόματος για τη συμμετοχή σε αυτά σε αυτοεργοδοτούμενους και ιδιωτικούς υπάλληλους».

Αναφορικά με την εκπαίδευση, συνέχισε έχει καθοριστεί αριθμός εθελοντικών παρουσιάσεων ανά εξάμηνο, με έμφαση σε αντικείμενα νυκτερινού αγώνα. «Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, πέραν των λοιπών δράσεων που διεξάγονται στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, από το 2024, σημαντικός αριθμός Εθνοφυλάκων έχει εκπαιδευτεί σε αντικείμενα Κατοικημένων Τόπων και η συγκεκριμένη δράση θα συνεχιστεί και κατά το 2026», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό, ο Υπουργός Αμυνας είπε πως οι Εθνοφύλακες των Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης έχουν παραλάβει εξαρτύσεις νέου τύπου και έχει προγραμματιστεί η χορήγηση και στο προσωπικό των Λόχων Κατοικημένων Τόπων. Ως Υπουργείο Άμυνας, τόνισε, «εξετάζουμε ενέργειες τόσο για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της υλικοτεχνικής υποστήριξης και των διαδικασιών που διέπουν τον θεσμό, ώστε η Εθνοφυλακή να συνεχίσει να αποτελεί μια ικανή και αξιόπιστη δύναμη στην άμυνα της πατρίδας μας».

Ταυτόχρονα συνεχάρη όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στη διαγωνιστική βολή και σημείωσε πως ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στις ομάδες που διακρίθηκαν και κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις, αποδεικνύοντας με την επίδοσή τους το υψηλό επίπεδο ετοιμότητάς τους. «Πέραν όμως οποιασδήποτε διάκρισης, η αδιάκοπη προσπάθεια που καταβάλλετε και το υψηλό πνεύμα συνεργασίας που επιδεικνύετε αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας και προκαλούν αισθήματα βαθιάς ικανοποίησης και συγκίνησης» ανέφερε.